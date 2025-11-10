鳳凰陸警明發布！估台中以南登陸　高市府應變中心今晚3級開設

▲鳳凰陸警明發布！估從台中以南登陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

氣象署今（10）日傍晚發布中度颱風鳳凰海警，因應颱風逐漸逼近，高雄市政府今晚20時應變中心擴大三級開設，高雄市長陳其邁表示，市府相關單位已加強颱風整備應變各項工作，也呼籲市民朋友加強防颱準備。

中央氣象署今天下午5時30分發布鳳凰颱風海上颱風警報，首波警戒範圍包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，預計明天上午發布陸上颱風警報，周三下半天登陸台中以南地區。高雄市政府今晚20時應變中心擴大三級開設，市府相關單位已加強颱風整備應變各項工作。

其中，捷運局針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木全面檢查；農業局請農民加強防範及注意搶收安全，多加利用【高雄農來訊】瞭解最新作物防災資訊，掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失。

▲因應颱風來襲，高市府應變中心今晚三級開設，各局處啟動整備。（圖／記者賴文萱翻攝）

海洋局則已發送簡訊通知，提醒漁友相關防颱整備事項，請漁友們做好防颱準備。勞動檢查處提醒事業單位、廠場及工地加強工安措施，強風大雨過後作業前應落實檢點。

氣象署也發布陸上強風特報，受到颱風外圍環流影響及東北風明顯偏強，高雄市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意防範。

市府提醒市民朋友，加強固定廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等，有危險之虞應立即取下。清理居家陽台或頂樓排水口是否暢通。另外，路面濕滑，步行與開車請注意安全，切勿在海邊、河流、溪澗或低窪地區逗留，也勿進入山區從事登山、露營等活動。

市府表示，颱風通過台灣的位置仍有不確定性，風雨最強的地區也會因為登陸位置不同有所改變，請隨時關注最新颱風資訊。