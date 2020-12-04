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台中跨年晚會去哪玩？老虎城看煙火秀　元旦麗寶聽蕭敬騰

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▲台中跨年晚會去哪玩？老虎城看煙火秀、元旦麗寶聽蕭敬騰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中跨年晚會去哪玩？老虎城推出煙火秀，麗寶樂園則邀請金曲歌王蕭敬騰元旦開唱。（圖／中天電視台提供）

記者游瓊華／台中報導

2021年即將到來，台中跨年晚會去哪玩才好？老虎城購物中心宣布12月31日將有「繁星熠熠 樂動TIGER 跨年晚會」，屆時會有180秒璀璨音樂煙火秀；位在后里的麗寶樂園渡假區則請到金曲歌王蕭敬騰，在2021第一晚演出嗨唱，現場還會開放歌迷點歌！

▲台中跨年晚會去哪玩？老虎城看煙火秀、元旦麗寶聽蕭敬騰。（圖／記者游瓊華翻攝）▲台中跨年晚會去哪玩？老虎城看煙火秀、元旦麗寶聽蕭敬騰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲老虎城購物中心日前舉行迷你煙火秀，為耶誕活動揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

老虎城購物中心日前舉行迷你煙火秀，為耶誕活動揭開序幕，也為即將到來的跨年活動暖身，現場找來天才鼓手賴小不演出，搭配舞團、市集，吸引數百人觀看。

麗寶樂園渡假區則推出元旦天空之夢摩天輪尋光之旅活動，遊客可在清晨搭乘2021年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，套票699元，限量120個名額。

▲台中跨年晚會去哪玩？老虎城看煙火秀、元旦麗寶聽蕭敬騰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中跨年晚會去哪玩？老虎城推出煙火秀，麗寶樂園則邀請金曲歌王蕭敬騰元旦開唱。（圖／游瓊華翻攝）

晚上有台中麗寶跨年雙演唱會，除了12月31日的表演外，1月1日晚上將由坐擁百萬點閱率的狼人殺偶像團體「五堅情」開場，另外唱將廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳等人輪番帶來精采演出，金曲歌王蕭敬騰也確定敲下元旦首演第一個檔期，在麗寶樂園渡假區，並承諾「一定會開放給現場粉絲點歌」。

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