一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

▲葉克膜之父巴列特病逝，享壽86歲。（圖／翻攝自ELSO官網）

記者閔文昱／綜合報導

被譽為「葉克膜之父」的美國醫學家羅伯特．H．巴列特（Robert H. Bartlett），於10月20日病逝於密西根州安娜堡的家中，享壽86歲。其家屬證實，巴列特長年與疾病對抗，最終在親人陪伴下安詳離世。外媒《紐約時報》指出，他一生致力於研發體外維生系統（ECMO），挽救全球超過26萬名重症病患的生命。

巴列特1939年出生於密西根州，父親同樣是醫師。他在密西根大學取得醫學學位，後於波士頓兒童醫院接受胸腔外科訓練。1960年代起，他投入研究如何讓心肺功能暫時「休息」並修復損傷，逐步開發出「葉克膜」技術。1971年，他獲美國國立衛生研究院（NIH）資助，成功讓首名成年患者存活；1975年更成功救回一名肺衰竭新生兒，成為醫學史上重要里程碑。

1980年，他回到母校密西根大學任教並成立「體外生命支持組織」（ELSO），建立全球葉克膜臨床資料庫。根據ELSO統計，目前全球66個國家、約800家醫院提供葉克膜治療，至今已記錄超過10萬名患者成功脫離危重。葉克膜也在2009年H1N1流感與2020年新冠疫情期間成為「最後救命神器」。

葉克膜的運作原理，是利用體外管路模擬心臟幫浦與人工肺，將血液導出體外、加氧後再回流體內，讓心肺獲得休息。這項技術被廣泛應用於急性呼吸衰竭、心臟驟停及移植等待患者，讓過去死亡率高達八成的新生兒呼吸窘迫症，如今存活率翻轉至八成。

巴列特除醫學貢獻卓著，亦在晚年投入文學創作，出版多本醫療小說。他的女兒凱倫表示，父親最大的驕傲不是發明，而是「那些能因此活下去的生命」。密西根大學也在聲明中哀悼指出，「他將科學化為愛的延續，醫學界永遠懷念他。」