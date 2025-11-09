鳳凰逼近！南投消防今年已受理71件山難　籲取消或延期登山

▲鳳凰颱風恐侵台。（圖／中央氣象署提供）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署已宣布將鳳凰颱風升格為中度颱風，預測路徑正逐漸朝台灣逼近；南投縣消防局嚴正呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，請所有山友切勿冒險入山，以免危及自身與搜救人員安全。

縣府消防局指出，山區於颱風期間受強風、豪雨、低溫等多重因素影響，極易導致帳篷被吹毀、失溫、落石、溪水暴漲等致命風險，即使經驗老道的登山者也難以倖免：今年統計截至目前為止，該局已受理高達71件山域事故，累計申請40架次直昇機及動員496人次進行搜救勤務，耗費大量國家資源，另於去年「凱米」颱風及今年「楊柳」颱風期間，更已有5名山友魂斷山林。

依據《南投縣登山活動管理自治條例》第七條、第八條及第十二條規定，縣府得在颱風警報期間公告禁止入山，對接獲通知而未撤離下山的違規者，將由警察、消防機關或各山域業務主管機關等逕行舉發，處1萬元至5萬元罰鍰；依據《災害防救法》第三十條第一項第二款、第三款規定及第五十五條第二款規定，當山域劃定警戒區域時即全面禁止人員進入，未取得臨時通行證而進入警戒區域，或經命離去而不離去者，將處以5萬元至25萬元罰鍰。

消防局強調，依據《災害防救法》第三十條第三項規定，若民眾因違反規定遭遇危難，並啟動各級災害應變中心進行搜救而獲救，政府得就搜救所生費用，以書面命獲救者繳納，亦即過去「全民買單」的時代已經結束，冒險行為的代價將由當事人自行承擔；該局呼籲廣大山友，應立即取消或延期登山計畫，或於出發前做好萬全準備，包括評估體能、準備保暖衣物及堅固裝備、查詢最新天氣與道路狀況，並隨時保持警覺。