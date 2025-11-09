BMW、大型挖土機都買得到　卦山法拍市集11/11南投市登場

▲卦山法拍市集邀請民眾來南投認購BMW名車、挖土機、臺灣襪，並參加愛心義賣。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署於11月11日將在南投縣舉辦「卦山法拍市集」，動產拍賣總計匯集36項標的，包括中古BMW 房車、大型挖土機等，另於彰化員林市拍賣花壇等4鄉鎮精華地段土地，並邀請南投縣麻煩小天使協會進行義賣，邀請民眾一同來「挖寶」兼做公益。

彰化分署指出，動產拍賣標的方面，有被告違反《森林法》、《廢棄物清理法》、毒品或詐欺案件，由南投與彰化2地檢署囑託分署變價者，也有義務人滯欠交通罰單、稅款及勞健保費而被移送執行者：除2011年3000cc BMW房車、4台大型挖土機，還有汽車27輛與機車1輛、板信商銀股票，以及木質辦公桌、檜木與花梨木木塊等多元品項；活動地點設於彰化分署南投辦公室旁停車場（南投市中正路1-30號），當天上午9點開始登記領取號碼牌、9時30分舉牌喊價。

現場還將提供多元變賣物件，依照現場定價出售、售完即止，讓民眾得以認購來幫助義務人清償，如每次開賣即秒殺完售的臺灣高山茶、雕工精細的木雕元寶與聚寶盆，以及知名代工廠生產、一雙只要10元的耐用好穿襪品，南投縣麻煩小天使協會也將義賣販售自製清潔用品、香草茶、防蚊液及手工香皂、餅乾等民生用品。

不動產集中拍賣將於同日上午11時在彰化分署員林市新廳舍1樓拍賣室舉行，標的包括多筆彰化花壇、溪湖、溪州及竹塘等鄉鎮土地、極具投資潛力，歡迎有興趣置產投資的民眾把握機會，踴躍現場投標或通訊投標；更多詳細拍賣物件照片、圖鑑及宣傳影片，請上彰化分署官方網站或臉書粉絲專頁查閱。