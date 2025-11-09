　
    • 　
>
鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

（圖／NCDR）

▲鳳凰颱風十分巨大。（圖／NCDR）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，中度颱風鳳凰大甩尾轉彎後往台灣過來，這個預報趨勢一直沒有明顯變化；原本預估是周三白天要經過台灣上空，現在變成要等到周三晚間才要進來，周四白天這段期間仍在過境台灣，整個時程往後延了大約12小時。

吳聖宇在臉書說，鳳凰颱風周六晚間到今白天強度將達到巔峰，有機會成為強烈颱風，看到這結構實在是很萬幸，台灣並不是承受最強第一擊的地方；菲律賓又將成為最大苦主，海鷗颱風剛剛掃過群島中南部帶來重災，現在輪到群島北部將要承受鳳凰的衝擊，希望不要有太嚴重的災害。

吳聖宇指出，未來路徑演變仍然跟先前的看法相同，鳳凰大甩尾轉彎後往台灣過來，這個趨勢其實從前2-3天就已經有畫出來給大家看了，預報趨勢一直沒有明顯變化。

吳聖宇提到，不過還是有些微調，主要是鳳凰進入南海後，繞出去的距離稍微變遠了一點，因此颱風中心以及本體環流要經過台灣上空的時間，比先前預估的要來得晚；原本預估是周三白天要經過台灣上空，現在變成要等到周三晚間才要進來，周四白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣時間也因此要延後到周四晚間之後，整個時程往後延了大約12小時左右。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇表示，登陸點的位置仍是目前最大的不確定性，中部以南的任一個點都有機會，在哪邊登陸、如何通過台灣上空會關係到周三、周四各地的風雨變化情況，仍需要再觀察，很有可能要等到周一颱風進入南海，並真正開始往北之後才會比較明朗。

吳聖宇說，要說這颱風路徑很像丹娜絲或山陀兒，其實他個人感覺並沒有，如果看整段路徑是完全不像的，只有靠近台灣這一段才稍微有點像，總之就是一個從台灣海峽南部往中部以南沿岸靠近的颱風；整段路徑來看的話，最像的仍是2004年的南瑪都颱風，這個颱風歷史紀錄也是這次鳳凰颱風預報的重要參考範例。

吳聖宇指出，鳳凰颱風北上靠近台灣的過程，因為大氣條件的不適合，預期強度會持續減弱，等到暴風圈真正接觸到台灣陸地時，應該已經是輕度颱風等級，經過台灣上空的過程應該也會持續減弱，等到過山進入東部、東北部海面，有機會減弱為熱帶性低氣壓或轉化為溫帶氣旋。

吳聖宇分析，目前比較多數的預報結果都認為，颱風應該會順利過山來到台灣東部或東北部海面，所以應該不會像山陀兒那樣定桿，然後消散在台灣上空；但也有部分預報模式認為，可能會延著中央山脈西側北上，最後來到北部海面後減弱或變性，類似丹娜絲颱風的情況，不確定高，仍有待觀察預報調整的情況。

吳聖宇提到，今天下午起，台灣附近的東北季風會先增強，然後晚間鳳凰颱風的水氣會開始抵達台灣附近；下周一、下周二颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合共伴效應的發生，北部、東北部、東部要特別注意是否出現強降雨的現象。

