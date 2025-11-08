　
台北大巨蛋熱潮周邊商圈卻冷颼颼　百億經濟效益分不到1成

▲▼象猿台灣大賽G1大巨蛋滿場。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大巨蛋掀起觀賽、演唱會熱潮，但百億經濟效益周邊店家卻分不到1成。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋開幕啟用後創造百億經濟效益，但議員王欣儀指出，市府搭配推動的「大巨蛋 HOME RUN遊東區」等商圈振興活動效益不佳，大巨蛋的百億經濟效益周邊商圈分不到一成，出現「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯。對此，商業處回應，明年預計透過派發商圈夜市折抵券、憑票根享優惠等活動，強化演唱會經濟效果。

王欣儀表示，截至2025年9月底，大巨蛋已舉辦87場球賽、12場展演活動，創造142億經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億，占總體規模的6.6%。2024年時北市府推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，辦理6檔行銷、經費981萬，店家營收成長8.9%；到了2025年卻僅剩3檔、經費縮水至425萬，營收成長更降為 6%。

王欣儀批評，明年市府還要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈，整體執行經費卻僅剩830萬，這樣的做法只會讓行銷強度被稀釋、效益恐怕更低。此外，市府這2年共派券約11萬張、實際使用5萬4千張，不到5成；問卷發出近2萬份、回收僅7千多份，根本無法反映真實狀況。

王欣儀建議，市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費；此外，也應導入電子支付與 AI 大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策資源運用更有效率，真正帶動城市整體經濟發展。

商業處指出，台北大巨蛋2023年開幕後到2024年期間，已舉辦超過70場球賽賽事、9場展演活動，估算175萬人次入場。截至2025年9月底，共舉辦超過87場棒球賽事及12場展演活動，累計超過214萬人次入場。

商業處說，每逢大巨蛋舉辦活動時，開場前、散場後的東區與信義商圈皆會湧入人潮，帶動區域的經濟蓬勃發展，顯示大巨蛋的人流能明顯轉換至商圈收益中。而商業處也推出「大巨蛋 Home Run 遊台北」串聯行銷活動，推出商圈夜市折抵券，增加球迷於賽前、賽後前往商圈遊逛誘因。

商業處表示，「大巨蛋 Home Run台北」活動已逐漸形成一套店家及民眾皆習慣之行銷模式，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等賽事辦理商圈店家串聯活動外，亦規劃針對台北小巨蛋等指標型展演活動派發商圈夜市折抵券，強化演唱會經濟效果。除了邀請商圈店家響應活動，更推出「憑票根享優惠」活動，增加民眾消費彈性。

