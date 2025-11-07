《Kpop獵魔女團》續集有望　最快2029推出

▲《Kpop獵魔女團》。（圖／翻攝自劇照）

記者葉國吏／綜合報導

今年6月在Netflix上架的原創動畫《Kpop獵魔女團》迅速竄紅，刷新多項收視紀錄，相關音樂更在全球串流平台和排行榜上掀起熱潮。近期有消息指出，索尼動畫正與Netflix洽談續集製作計畫，目標於2029年推出，引發粉絲強烈關注。

這部作品的特色在於結合韓國偶像團體與奇幻冒險元素，故事圍繞一群偶像團體成員的英雄之旅，她們肩負著保護世界免受惡魔侵襲的使命。動畫不僅以高水準的舞台設計和視覺效果吸引眼球，人物之間的情感糾葛和團隊競爭也成為觀眾討論的重點。《Kpop獵魔女團》甫一推出便風靡全球，觀看次數甚至超越了Netflix另一大熱作《魷魚遊戲》第一季。

除了劇情吸引人，配樂也是這部作品的一大亮點。像是歌曲〈Golden〉、〈Soda Pop〉和〈Takedown〉不僅在串流平台表現亮眼，還登上了國際音樂榜單，掀起二次創作的熱潮。為了維持討論度，官方於8月特別推出了Sing-Along歌詞版，讓粉絲能夠跟著節奏一起唱。音樂的成功也為整部作品的影響力加分不少。

近日，外媒爆料索尼動畫已與Netflix敲定合作協議，針對《Kpop獵魔女團》的續集進行研發，但雙方尚未對外界傳聞作出回應。由於動畫製作需要耗費大量時間，粉絲推測第二集可能需要至少幾年的時間才能完成，並期待在未來活動中獲得更多官方消息。隨著續集消息的流傳，觀眾對於角色發展及世界觀擴展的期待也越來越高。