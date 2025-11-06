　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園亞洲職棒交流賽　在地企業響應提供低碳永續旅宿服務

▲2025桃園亞洲職棒交流賽，在地企業響應提供低碳永續旅宿服務

▲張善政肯定尊爵飯店總裁簡瑞璋(左)響應支持2025桃園亞洲職棒交流賽，提供國際球員低碳旅宿服務。(圖／昇捷提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園亞洲職棒交流賽，於11月7日起，連續三天在桃園青埔樂天桃園棒球場登場，6日於桃園區尊爵飯店舉行賽前記者會。市長張善政致贈三個球團代表「ㄚ桃園哥」玩偶，象徵地主城市的熱情歡迎。張善政也期盼樂天桃猿延續奪冠熱潮，以球會友，深化臺、日、韓之間的體育交流，為球迷帶來精采的國際賽事。

張善政感謝桃園樂天桃猿長期深耕地方棒球，並肯定桃園市棒球總顧問張滄彬的努力，讓桃園棒球一步一腳印發展至今；而這場盛大賽事，也獲得在地企業「尊爵飯店」、「昇捷建設」與「尊爵三館千塘行旅」共同響應支持，提供國際球員優質、低碳的永續旅宿服務。

▲2025桃園亞洲職棒交流賽，在地企業響應提供低碳永續旅宿服務

▲致贈尊爵飯店總裁簡瑞璋、昇捷建設董事長梁慧琪名字專屬的10號球衣。(圖／昇捷建設提供)

日本東北樂天金鷲由株式會社樂天棒球隊事業開發本部長川田喜則，也親手獻上印有尊爵飯店總裁簡瑞璋、昇捷建設董事長梁慧琪名字專屬的10號球衣給2位熱心企業家，感謝對國際體育賽事的支持。

尊爵飯店總裁簡瑞璋表示：飯店的價值不只是一個住宿空間，而是能讓人感受城市溫度的所在。肯定桃園市長張善政推動亞洲職棒交流賽，讓世界看見這座城市的熱情與能量，而這也是尊爵飯店落實永續旅宿與地方共榮最真實的行動。

▲2025桃園亞洲職棒交流賽，在地企業響應提供低碳永續旅宿服務

▲2025桃園亞洲職棒交流賽在青埔樂天桃園棒球場登場。(圖／昇捷建設提供)

昇捷建設董事長梁慧琪指出：建築不只是空間，而是永續價值的起點。建築有生命、有文化，也能有責任。透過支持桃園亞洲職棒交流賽，讓城市的熱情與國際連結，是昇捷建設實踐永續與共榮的初衷。

此次賽事期間，昇捷建設與尊爵飯店三館千塘行旅，應邀於開球儀式由千塘行旅執行長簡歆瑜親自投出象徵榮耀與希望的一球，將企業的信念與城市的能量共同傳遞至國際舞台，讓昇捷建設的永續精神在世界注目中閃耀。

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Google Maps重磅更新！導入Gemini進行「對話式

桃園市政府文化局舉辦「跨文化、微旅行」走讀活動，由住在桃園20多年的印尼籍新住民謝努濃，化身導覽員帶大家了解穆斯林的生活文化。活動首次出現在地企業昇捷建設董事長梁慧琪帶領員工參加。梁慧琪說，該公司重視永續經營，認為企業落實ESG不只在環境保護，對新住民的關懷和多元文化的重視也是企業的社會責任之一。

2025桃園亞洲職棒交流賽昇捷建設千塘行旅低碳旅宿

