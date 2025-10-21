桃園「跨文化微旅行」走讀　首見企業參與落實ESG以人為本精神

▲昇捷建設董事長梁慧琪(左二)說，企業落實ESG不只在環境保護，對新住民的關懷和多元文化的重視也是企業的社會責任之一。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局舉辦「跨文化、微旅行」走讀活動，由住在桃園20多年的印尼籍新住民謝努濃，化身導覽員帶大家了解穆斯林的生活文化。活動首次出現在地企業昇捷建設董事長梁慧琪帶領員工參加。梁慧琪說，該公司重視永續經營，認為企業落實ESG不只在環境保護，對新住民的關懷和多元文化的重視也是企業的社會責任之一。

▲市議員林政賢長期關懷新住民權益，深受肯定。（圖／記者楊淑媛攝）

除了在地企業昇捷建設同仁10多人參加，市議員林政賢也出席活動。活動主辦單位新移民女性關懷協會行銷長楊禮琳說，林政賢議員長期關懷新住民權益，從擔任縣議員到市議員，陸續於議會提案爭取包括：新住民文化會館設立、新住民事務科成立、桃園市後站異國商圈發展計劃，可說是新住民姐妹們最好的「男閨蜜」。

▲桃園「跨文化微旅行-了解穆斯林」走讀。（圖／記者楊淑媛攝）

對於活動首次有企業組隊參加，楊禮琳肯定昇捷建設董事長梁慧琪在桃園為市民朋友打造好宅，更積極關懷地方，期許未來有許多企業和學校能參加新住民的活動，一起認識跨文化，在桃園共榮也共融。

▲新住民姐妹化身導覽員，帶大家了解穆斯林的生活文化。（圖／記者楊淑媛攝）

擔任導覽的印尼籍新住民謝努濃說，桃園市移工人數逾13萬人，居全國之冠，在社福移工2萬多人中，以家庭看護工占90.9%，多數以印尼籍為主，擔負照顧年邁或生病長者，任勞任怨深受肯定。

▲新住民謝努濃介紹桃園火車站內的新住民友善設施。（圖／記者楊淑媛攝）

而這些印尼籍看護工有許多是穆斯林，在飲食文化不吃豬肉，每一天做五次禮拜，禮拜的時間是根據太陽的位置來決定的，對於桃園新住民文化會館和桃園火車站都設有祈禱室，在桃園的許多穆斯林朋友都相當感謝市府對新住民的友善對待，也因此許多新北、新竹的穆斯林，假日都喜歡來桃園。

▲認識印尼穆斯林在桃園後站的信仰與聚落生活。（圖／記者楊淑媛攝）

這場「跨文化、微旅行」走讀活動，19日於桃園新住民文化會館集合後，參觀文化會館3樓穆斯林祈禱室，再從會館走路到桃園火車站參觀站內的祈禱室、最受穆斯林喜愛、最夯的炸雞店、以及認識印尼穆斯林在桃園後站的信仰與聚落生活、後站東南亞特色商店和印尼華人經營的經典料理小店等。