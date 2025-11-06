陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，錢麗目前仍可長期居留，但若繼續相關言行，政府可能就不得不依法處理。

梁文傑6日在例行記者會上提到，政府是按照兩岸條例來依法行政，對每個個案都是審慎處理，關於錢麗的案子要再次聲明，由於錢麗原先是「定居」狀態，被撤銷「定居」就變成是「長期居留」的狀態。

梁文傑指出，若錢麗繼續相關言行的話，那她的長期居留狀態，政府可能就不得不依法處理。

梁文傑強調，他們希望每位陸配朋友來到台灣，都能安居樂業，但如果對台灣社會的秩序或是國家安定造成影響的話，都不是他們所樂見的。

梁文傑坦言，陸委會、移民署收到無數針對錢麗的檢舉函，只要有人檢舉，他們就必須要回應民眾。

另外，陸配網紅「灣灣小月」日前在台北捷運上拍片，與另一名乘客爆發激烈口角，她還大罵對方是「青鳥」。對此，梁文傑表示，他知道這一位人物，相關機關也都在注意，個案的言行都會去看，所以現在還沒有辦法給出明確答案，要審查過後才會知道。