　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，錢麗目前仍可長期居留，但若繼續相關言行，政府可能就不得不依法處理。

梁文傑6日在例行記者會上提到，政府是按照兩岸條例來依法行政，對每個個案都是審慎處理，關於錢麗的案子要再次聲明，由於錢麗原先是「定居」狀態，被撤銷「定居」就變成是「長期居留」的狀態。

梁文傑指出，若錢麗繼續相關言行的話，那她的長期居留狀態，政府可能就不得不依法處理。

▼陸配錢麗喪失台灣身分。（圖／翻攝台北市政府）

▲▼陸配錢麗喪失台灣身分，仍享有勞健保。（圖／翻攝台北市政府）

梁文傑強調，他們希望每位陸配朋友來到台灣，都能安居樂業，但如果對台灣社會的秩序或是國家安定造成影響的話，都不是他們所樂見的。

梁文傑坦言，陸委會、移民署收到無數針對錢麗的檢舉函，只要有人檢舉，他們就必須要回應民眾。

另外，陸配網紅「灣灣小月」日前在台北捷運上拍片，與另一名乘客爆發激烈口角，她還大罵對方是「青鳥」。對此，梁文傑表示，他知道這一位人物，相關機關也都在注意，個案的言行都會去看，所以現在還沒有辦法給出明確答案，要審查過後才會知道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Google Maps重磅更新！導入Gemini進行「對話式

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

陸男闖金門縣府宣傳「統一台灣」　陸委會：強制出境！

烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

中國加強經營太平洋島國　與5國簽署經濟相關協定

上海山寨兄弟象　陸委會：背後公司想複製台灣經驗、拉走台灣球員

明年APEC在深圳「台灣恐難參加」　陸委會：努力堅守會員國地位

全紅嬋帶傷復出奪冠全網心疼！　媽坦言： 仍堅持每月寄生活費回家

表態不選台北市長！梁文傑：現在的職位很有意義

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

補充保費「感謝高股利者貢獻」　石崇良：研議讓小資族保小確幸

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

陸男闖金門縣府宣傳「統一台灣」　陸委會：強制出境！

烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

中國加強經營太平洋島國　與5國簽署經濟相關協定

上海山寨兄弟象　陸委會：背後公司想複製台灣經驗、拉走台灣球員

明年APEC在深圳「台灣恐難參加」　陸委會：努力堅守會員國地位

全紅嬋帶傷復出奪冠全網心疼！　媽坦言： 仍堅持每月寄生活費回家

表態不選台北市長！梁文傑：現在的職位很有意義

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

【撞擊瞬間】聯結車轉彎機車迎面撞　騎士卡輪下送醫不治

讀者迴響

最夯影音

更多
不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理
補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面