　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最大清海行動！墾丁小灣鐵皮棚全拆光　礁岩重現碧海藍天

▲墾管處拆除沙灘違規佔用棚架。（圖／墾管處提供）

▲墾管處拆除沙灘違規佔用棚架。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園小灣沙灘長期遭違規業者占用堆放陽傘、遊具及鐵皮棚架，導致環境雜亂，引來批評。墾管處今（6）日出動人力與機具，將礁岩區鐵皮結構與雜物一併清除，恢復海岸原貌。現場海景重現藍天碧海，一新耳目。

▲墾管處拆除沙灘違規佔用棚架。（圖／墾管處提供）

墾丁國家公園管理處表示，為維護小灣遊憩區整體環境品質與公共使用秩序，針對部分陽傘業者於沙灘後方珊瑚礁林區周邊違規搭設收納棚架或堆放器具之情形，經現場查察與多次溝通協調後，已協助業者依規進行清除或調整，逐步恢復環境整潔與公共空間使用品質。

墾管處說明，小灣遊憩區為墾丁國家公園內主要海濱休憩據點，提供民眾從事親水及休閒活動的空間。為兼顧營運需求與環境保護，業者所設收納棚架應依規定設置於核定範圍內，不得延伸至珊瑚礁林區或其他非營運區域，以維護自然景觀與遊客安全。該處近期會同相關單位進行現地檢視，並輔導業者依規清除違規棚架及調整設施設置位置，確保使用合宜、環境有序。

墾丁國家公園管理處強調，管理目標在於維護環境品質與公共空間公平利用，並非以懲處為導向。該處感謝多數業者願意主動配合改善及自主管理，亦將持續提供合法設置指引與協調管道，協助營運者在合法合規前提下持續服務遊客，達到產業發展與環境永續並行的目標。

同時，管理處呼籲業者及遊客共同珍惜海岸環境，勿於珊瑚礁林區內搭設棚架、堆放器具或侵入非開放區域。遊客於小灣活動時，請遵守現場標示與管理規範，尊重環境、維護整潔，共同打造安全、舒適且友善的海灘空間。

墾管處將持續強化巡查與環境教育宣導，並與地方政府、社區及業者合作，推動「友善海岸共管」理念，使小灣成為兼顧遊憩、管理與環境保護的永續示範區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷
快訊／蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！　津棧老闆李彥廷一審判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

陸男帶五星旗闖金門！縣府前發「統一台灣」傳單　遭強制驅逐出境

快訊／天剛資訊又出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談

侵權市值120億！阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　出租近千台賺翻

快訊／為爭家產揮菜刀「姊死妹重傷」！　三重男現行犯逮捕

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」　搶救無效亡

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

快訊／進口蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！津棧老闆李彥廷一審判4年

翻覆現場畫面曝！台北港捕蟹船9人落海　直升機緊急吊掛救援

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

陸男帶五星旗闖金門！縣府前發「統一台灣」傳單　遭強制驅逐出境

快訊／天剛資訊又出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談

侵權市值120億！阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　出租近千台賺翻

快訊／為爭家產揮菜刀「姊死妹重傷」！　三重男現行犯逮捕

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」　搶救無效亡

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

快訊／進口蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！津棧老闆李彥廷一審判4年

翻覆現場畫面曝！台北港捕蟹船9人落海　直升機緊急吊掛救援

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

桃園南門市場大火！居民嚇：瘋狂氣爆

社會熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

男大生激戰高中女導師8次　引爆三角戀結局曝

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

即／台北港捕蟹船翻覆！失聯3人找到了　遭漁網纏繞命危

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」慘死

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機

更多熱門

相關新聞

南灣第一排咖啡廳全汰換　20年「最CHILL海景餐廳」也掰了

南灣第一排咖啡廳全汰換　20年「最CHILL海景餐廳」也掰了

位於南灣的「墾荒者餐廳」，墾丁在地經營近20年，堪稱元祖老店，因無敵海景和超CHILL的氣氛，每年都吸引不少遊客用餐。近期突無預警宣布營業到11月底，讓不少常客相當不捨。

女海邊發現「大頭長身」神祕生物嚇

女海邊發現「大頭長身」神祕生物嚇

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

7款日本主婦回購率最高清潔神物

7款日本主婦回購率最高清潔神物

DIKE S2自動烘乾洗地機萬元有找

DIKE S2自動烘乾洗地機萬元有找

關鍵字：

墾丁小灣環境整理海灘清潔

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面