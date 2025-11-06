史上最大清海行動！墾丁小灣鐵皮棚全拆光　礁岩重現碧海藍天

▲墾管處拆除沙灘違規佔用棚架。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導



墾丁國家公園小灣沙灘長期遭違規業者占用堆放陽傘、遊具及鐵皮棚架，導致環境雜亂，引來批評。墾管處今（6）日出動人力與機具，將礁岩區鐵皮結構與雜物一併清除，恢復海岸原貌。現場海景重現藍天碧海，一新耳目。

墾丁國家公園管理處表示，為維護小灣遊憩區整體環境品質與公共使用秩序，針對部分陽傘業者於沙灘後方珊瑚礁林區周邊違規搭設收納棚架或堆放器具之情形，經現場查察與多次溝通協調後，已協助業者依規進行清除或調整，逐步恢復環境整潔與公共空間使用品質。

墾管處說明，小灣遊憩區為墾丁國家公園內主要海濱休憩據點，提供民眾從事親水及休閒活動的空間。為兼顧營運需求與環境保護，業者所設收納棚架應依規定設置於核定範圍內，不得延伸至珊瑚礁林區或其他非營運區域，以維護自然景觀與遊客安全。該處近期會同相關單位進行現地檢視，並輔導業者依規清除違規棚架及調整設施設置位置，確保使用合宜、環境有序。

墾丁國家公園管理處強調，管理目標在於維護環境品質與公共空間公平利用，並非以懲處為導向。該處感謝多數業者願意主動配合改善及自主管理，亦將持續提供合法設置指引與協調管道，協助營運者在合法合規前提下持續服務遊客，達到產業發展與環境永續並行的目標。

同時，管理處呼籲業者及遊客共同珍惜海岸環境，勿於珊瑚礁林區內搭設棚架、堆放器具或侵入非開放區域。遊客於小灣活動時，請遵守現場標示與管理規範，尊重環境、維護整潔，共同打造安全、舒適且友善的海灘空間。

墾管處將持續強化巡查與環境教育宣導，並與地方政府、社區及業者合作，推動「友善海岸共管」理念，使小灣成為兼顧遊憩、管理與環境保護的永續示範區。