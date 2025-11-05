幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

▲知遺囑是假的還認證，律師蔡鴻燊遭重判須賠千萬。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版地面師」詐產案延燒到民事，主嫌蔡尚岳勾結民間公證人、律師蔡鴻燊，以偽造遺囑手法詐領無人認領遺產逾1.4億元。蔡鴻燊一審被重判25年後，又遭被害人提民事求償。士院判決，認定蔡鴻燊明知遺囑造假仍辦理認證，與見證人文祥威構成共同侵權，須連帶賠償被害人施姓女子1,645萬9,000元及利息。

原告指出，母親於2018年12月過世，遺留北市房地產，她為唯一繼承人。蔡尚岳得知後，與文祥威、柯乃瑜、張國忠共謀偽造代筆遺囑，寫明遺贈蔡尚岳，並由3人擔任見證人。

2022年6月8日，3人攜帶偽造遺囑到蔡鴻燊事務所，由蔡辦理「遺贈聲明書」認證，並把假遺囑附在認證書後。隨後詐團持文件至士林地政事務所辦理過戶，房產成功移轉至蔡尚岳名下，之後再被上井實業公司拍定。

刑事部分，檢警曾在蔡鴻燊事務所查扣「原告已故母親記事」與分潤紀錄，載有「文祥威60萬」、「蔡律90萬＋30萬＝120萬」等文字；另有「案件劇本」訊息往來。

法官據此認定，蔡鴻燊與詐團互相利用、具意思聯絡，且他所出具的認證文書具高度公信力，地政機關即據以完成登記，因此女原告喪失房產與其行為間具相當因果關係。

原告主張損害逾2,025萬元，法院認為房產已被第三人拍定、回復原狀有重大困難，損害應以系爭不動產鑑定報告為依據，最終核定金額為1,645萬9,000元。訴訟費用由2被告連帶負擔81%。另就程序部分，法院並以逾期提出、足致審結延宕為由，駁回蔡鴻燊臨期聲請調查之證據方法。

刑事方面，一審就「台版地面師」案，依偽造文書、詐欺等罪重判蔡尚岳14年、蔡鴻燊25年；蔡當庭情緒崩潰稱「我什麼都不知道」。此次士林地院民事判決，則是被害人之一的求償結果。