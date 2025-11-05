媒體常客「精品大亨」竟是渣人夫！　帶小三進門再偷吃小四

▲精品商洪惇學帶著小四在公司高調放閃，引發洪妻不滿。（AI繪圖／鏡週刊提供，下同）

經常接受媒體採訪的精品代理商洪惇學，與妻子育有3名子女，7年前他跟小三外遇、生下1子，洪妻原諒，讓他把小三、私生子帶回家照顧，沒想到洪食髓知味，4年前又與小四外遇、生下1女，還高調放閃，洪妻忍無可忍，決定提告；法官審理後，打臉洪「妻子知情也接受」的說法，判他跟小四須賠償200萬元。

本刊調查，官司敗訴的洪惇學大有來頭，他是惇聚國際公司的執行長、知名精品代理商，經常接受媒體採訪。知情人士Ａ先生告訴本刊，其實這是洪惇學第二次高調外遇，第一次洪妻為了家庭隱忍，沒想到洪竟然食髓知味，繼續亂搞，判賠200萬元，算是便宜他了！

▲洪惇學是惇聚國際執行長、知名精品代理商，經常接受媒體採訪。

Ａ先生指出，雖然洪妻也在公司上班，但洪完全不給老婆面子，4年前與小四談起辦公室戀情，二人還經常一同出席公開場合，讓洪妻臉上無光。

雖然如此，洪妻為了家庭和諧，依舊選擇隱忍，直到前年3月，洪妻查看戶口名簿，赫然發現黃女已為丈夫生下一女，丈夫還瞞著她收養私生女，洪惇學與黃女也高調放閃，出席各種聚會、活動。不堪同事們在背後指指點點，這次洪妻忍無可忍，崩潰提告。

▲洪惇學是KENZO（圖）等多個精品品牌的代理商，員工超過200人。

「黃姓小四實在是太囂張，洪妻為了守住孩子的繼承權，只好硬起來！」Ａ先生透露，洪妻為了孩子長年忍氣吞聲，沒想到洪惇學卻得寸進尺，小四懷孕期間，竟然要求太太幫小四安排月嫂、讓小四安心待產，完全不顧夫妻之情，讓洪妻心灰意冷。

▲洪惇學（左1）與妻子育有3名子女，還與小三及小四生下1子、1女。

不過，洪惇學卻辯稱，太太協助黃女處理待產事項，表示對他跟女員工交往寛容接納，因此不能主張他與黃女侵害配偶權。法官審理之後認為，洪妻顧念夫妻之情，不願意跟丈夫撕破臉；反觀小四明知洪惇學已婚，仍然與他私通生女，甚至引以為傲，對洪妻很不尊重，嚴重侵害洪妻的配偶權，因此判洪及黃女賠償洪妻200萬元。



