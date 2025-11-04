星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

▲杭州星巴克非遺概念店。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國咖啡巨頭星巴克在中國市場營運將邁入新階段。星巴克今（4）日宣佈與大陸資產管理公司「博裕投資」達成戰略合作，雙方將成立合資企業共同經營中國零售業務，博裕最多持股60%，星巴克保留40%股權並繼續作為品牌與智慧財產權的擁有者。此交易估值約40億美元，象徵星巴克中國正持續佈局「再中國化」的新時代。

▲上海星巴克門市。（圖／CFP）

《21世紀經濟報導》報導，11月4日，星巴克咖啡公司宣佈與中國另類資產管理公司博裕投資達成戰略合作，雙方將成立合資企業，共同運營星巴克在中國市場的零售業務。

依據協議，星巴克中國零售業務總價值超過130億美元，包含博裕取得的控股權益、星巴克保留股份的估值，以及未來長期品牌授權收益。合資公司總部將繼續設於上海，並接手營運目前遍佈大陸全國各地約8000家門市，未來雙方計畫將規模擴大至20000家。

星巴克董事長暨執行長倪睿安（Brian Niccol）表示，博裕投資擁有豐富的本地市場經驗，將助力星巴克加速拓展至中小城市與新興地區。博裕合夥人黃宇錚則指出，星巴克26年來在中國建立了深厚的品牌連結與高端形象，未來將持續推動更具創新與本土化的顧客體驗。

根據星巴克10月底財報顯示，2025財年第四季度中國營收達8316億美元、年增6%，全年度收入達31.05億美元、年增5%，並連續四季維持雙位數營運利潤率。分析認為，這次與博裕的合作是星巴克在中國「再本地化」的關鍵一步，如何兼顧品牌文化與中國市場需求，將成為下一階段的重要考驗。