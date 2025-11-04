「幣想」詐案64萬顆泰達幣變現　士林分署雙十一出擊助求償

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於11月11日上午11時，在分署一樓大廳暨拍賣室舉辦「檢執聯防．守護正義」雙十一專案拍賣會。活動結合臺灣士林地方檢察署，共同推動「執行公義、守護七安」行動，預計拍賣標的總價值近2,000萬元，內容橫跨虛擬貨幣、不動產、動產等多項資產。

士林地檢偵辦幣想科技公司涉詐欺案，查扣3名被告持有的犯罪所得「泰達幣」（USDT）共64萬餘顆。為促進被害人早日受償，檢方囑託士林分署代為變價拍賣。分署將虛擬貨幣分為11標拍賣，每標數量介於9千餘顆至13萬顆不等，讓小資族及專業幣商均可參與競標。

除加密貨幣外，本次不動產標的同樣吸睛，遍及雙北多區。包括新北市淡水區英專路兩層樓住宅（總坪數約46.76坪，含增建部分7.99坪），鄰近鄧公國小、淡江大學及捷運淡水站，學區宅與捷運宅雙優勢並具，為第3次拍賣，底價1,213萬餘元，低於市場行情。

▲士檢執聯手強勢出擊，雙11守護七安與公義。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另有位於北投區溫泉路的三層樓透天厝（總坪數約116.45坪，含加蓋54.53坪），首次拍賣底價7,790萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中與北投公園，交通與生活機能俱佳。拍賣會同步釋出逾60筆土地及2座龍巖靈骨塔位。

動產部分則包羅萬象，從汽機車、銀行股票，到塑身衣、褲襪、永生花、普洱茶、中古電腦、蜂蜜、奶茶與女裝服飾，種類繁多，兼具實用與收藏價值。

士林分署提醒，有意參與動產及虛擬貨幣拍賣者，登記時間為當日上午10時至11時，11時整開始拍賣。應買人須憑身分證（公司另附登記事項卡）辦理登記後方得領取號碼牌入場。虛擬貨幣拍定後僅接受「匯款」付款方式，拍定人須於當日下午2時至5時，攜帶拍定證明、繳款收據、虛擬貨幣錢包地址與身分證明文件，至士林地檢贓物庫（臺北市士林區士東路190號）辦理點交。士林分署也呼籲民眾把握機會，親臨現場共同見證司法執行的公義力量。