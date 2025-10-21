想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

▲外媒熱議的「八次約會清單」（Eight Date Checklist）成為戀愛新趨勢，專家建議情侶在正式交往前嘗試不同情境約會，從咖啡、小旅行到日常跑腿，全面測出真實默契與契合度。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

戀愛初期總讓人心動又忐忑，但除了燭光晚餐與咖啡約會，其實還有更多方式能看出兩人是否合拍。根據外媒《Bustle》報導，近來國外社群間流行一份「八次約會清單」（Eight Date Checklist），由心理治療師Sharon Kwan提出，建議情侶在正式交往前，嘗試八種不同情境的約會，從輕鬆的咖啡、臨時的邀約，到團體聚會、週末小旅行等，藉此觀察彼此在各種狀態下的反應與默契。

心理治療師Sharon Kwan（LCSW）指出，「如果總是做相同的事，就很難真正看見對方的全貌。你需要在不同情境下觀察他們的高低起伏、優點與缺點，才能了解彼此的契合度。」以下就是這份「八次約會清單」的詳細內容：

1、咖啡約會：觀察基本對話氛圍

第一次見面最適合從輕鬆的咖啡或飲品約會開始。這種場合簡單自在，也能觀察對方的談吐與互動是否自然：話題是否流暢？有沒有幽默感？他是否願意傾聽？這是初步了解彼此「對話節奏」的第一步。

2、活動約會：測試價值觀與合作默契

第二次可以安排一些動態活動，例如騎腳踏車、打保齡球、划船，或挑戰密室逃脫。Sharon Kwan指出，這種活動能讓你了解雙方對冒險的態度，也能觀察是否願意合作。若能順利一起划船過湖、而非爭吵或落水，代表你們的默契值得期待。

3、浪漫晚餐：約會儀式感與吸引力測試

穿上美麗的衣服、一起享受燭光晚餐，不僅能觀察對方的禮貌與儀態，也能感受彼此的吸引力是否對等。這場約會能讓你看見對方在正式場合的樣貌，也是一種「情感升級」的儀式。

4、團體聚會：看清他的朋友圈

這是判斷一段關係潛力的關鍵約會。Kwan表示，「這能讓你觀察對方與朋友相處的樣子，他是否在朋友面前與你獨處時一樣真誠？」若他的人際互動一致、朋友也讓你感到舒服，這通常是一面綠旗。同樣地，你也能觀察他與你的朋友圈是否合拍。

5、臨時約會：觀察彈性與生活態度

嘗試臨時打給對方，邀請他去看場電影或散步。這類即興約會能測試他是否願意打破計畫、享受未知。「神秘感與即興感能為戀愛初期增添火花，也能看出對方的舒適圈在哪裡。」Kwan說。若他能自然配合，表示你們的節奏可能合拍。

6、日常約會：體驗「平凡生活」

當關係進一步發展後，安排一次「什麼都不做」或一起跑腿的約會。Kwan指出，這能讓你看清兩人平常生活的模樣。若連去超商繳費、逛市場都能開心，那麼你們的日常相處也會很順利。

7、週末小旅行：觀察真實個性

「第一次旅行能透露很多訊息。」Kwan說。除了共同製造回憶，旅行也是觀察對方在陌生環境中表現的絕佳機會。他是否容易焦慮？會不會因塞車或肚子餓而暴躁？若兩人能一起面對小插曲，代表感情具有耐性與彈性。

8、深度對話：約定未來的關鍵時刻

最後，安排一次深入交流的約會。地點可以是咖啡廳、公園，甚至床邊的夜聊。這時，你們可以談談彼此的價值觀、對未來的想法，或坦白過去的重要經歷。誠實而真實的對話能檢驗兩人的信任感，也讓關係更有厚度。

八次約會的終極目標

這些約會或許會自然發生，也可以由你主動規劃。Kwan建議：「以輕鬆的方式提出新想法，讓約會成為雙方共同期待的活動。」八次約會並不是考試，而是一場「認識彼此」的旅程。當你們在不同情境下都能自在相處，就能更清楚自己是否想讓這段關係更進一步。