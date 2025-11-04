　
地方 地方焦點

台灣黑熊融入《治山防災工程》品牌識別系統　獲美MUSE設計大獎

▲《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署以「自然共生、永續循環」為核心理念，創作《治山防災工程》品牌識別系統，於集水區治理工程圍籬、警示標語與告示牌等展現專業美學與生態意識，獲2025年美國MUSE設計大獎戶外廣告類-銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定之作品。

MUSE設計大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球指標性創意設計獎項之一，表彰兼具創意與社會影響力的傑出作品。

▲以設計之力詮釋永續治理，《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，由於其集水區治理業務人員觀察到傳統工程標示的視覺風格偏重功能取向，因此以「品牌視覺」為核心，進行系統性設計、整合在地物種、保育觀念與工程語彙，應用於圍籬、警示標語與告示牌等，使公共工程融入環境教育意涵；主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪臺灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，形成如生態圖鑑般的視覺母體。

▲以設計之力詮釋永續治理，《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲以設計之力詮釋永續治理，《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

另整體系統採模組化設計，材質選用霧面、防眩、耐候材料，避免反光干擾行車與閱讀；色彩以苔綠、岩褐、霧藍為主，輔以柔和橘色作為警示色，兼具安全與視覺和諧；標示基底使用金屬與複合板，搭配環保油墨印製，延長使用壽命並降低材料耗損，體現永續設計精神。

南投分署長李政賢表示，《治山防災工程》識別系統設計成果亦延伸至互動展區與數位媒體，如國立公共資訊圖書館實體策展「擬音師挑戰」聲景體驗，與線上互動遊戲「守護動物心理測驗」等活動，讓工程教育更貼近大眾與親子族群，深化民眾對環境治理的理解與共鳴；此次獲獎不僅肯定同仁的努力，也象徵台灣在自然治理與公共工程美學的跨域突破。

MUSE Design Awards 官方得獎公告：https://museaward.com/winner-info.php?id=235146。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣黑熊融入《治山防災工程》品牌識別系統　獲美MUSE設計大獎

台灣黑熊融入《治山防災工程》品牌識別系統　獲美MUSE設計大獎

台灣黑熊融入《治山防災工程》品牌識別系統　獲美MUSE設計大獎

治山防災工程識別系統美國MUSE設計大獎永續治理保育類台灣黑熊

