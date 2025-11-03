北投溫泉招待所雙屍！檢相驗暫難確定死因　2遺體先冰存

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一處私人招待所2日驚傳雙命案，嚴姓管家委託清潔人員清理屋內溫泉蓄水池，未料54歲謝姓男工與42歲雲姓女工倒臥池中，送醫搶救仍不治。消防人員檢測時警示器不斷鳴響，現場硫化氫濃度高達200ppm，疑中毒窒息釀禍。今(3日)檢方初步相驗遺體，但暫無法確定死因，目前遺體暫時冰存，尚未決定是否解剖。

▲北投溫泉2死相驗，清潔公司老闆(左)及老闆兒子。（圖／記者黃彥傑攝）

北市消防局指出，上午10時49分接獲報案，指稱北投溫泉路某民宅內有2人暈倒。消防員抵達現場後，發現1男1女倒臥蓄水池中，立即以五用氣體偵測器檢測，結果硫化氫濃度高達200ppm，已屬極度危險。救援人員隨即佩戴氧氣瓶入內搶救，雖順利將2人救出並送醫，但現場濃度仍達85ppm，消防人員持續通風換氣，並排出池內約50公分深液體。

警方調查，嚴姓管家上午10時許前往池邊查看，驚見2人倒臥池中、毫無反應，立即撥打119求助。經送醫搶救，雲女於下午1時4分、謝男於1時15分宣告不治。

檢警今會同法醫相驗謝男、雲女遺體，死者家屬及清潔公司老闆均抵達殯儀館，下午初步相驗結束，但仍無法確認2人死因，遺體暫冰存，還沒要決定解剖；而雇主是否依職安法移送，檢察官還要看相關資料才能確定。

▼死者家屬。（圖／記者黃彥傑攝）