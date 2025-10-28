北投「鐵棒男」半夜傳巨響被檢舉　暴怒砸鄰居門

▲北市北投區林姓男子對社區鄰居砸門，讓住戶崩潰報警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區某知名社區近來因一名林姓惡鄰攪局，讓原本寧靜的社區變得雞犬不寧。住戶指出，林男經常在深夜大聲放音樂，甚至懷疑鄰居報警後情緒失控，接連2次持鐵棒砸毀鄰居大門，讓住戶飽受驚嚇、夜夜難眠。對此，轄區警方表示，全案依毀損、恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據悉，林男大約1年前搬進該社區2樓後，幾乎每晚都會在深夜放大聲音樂，音量越來越大，住戶雖多次善意提醒仍無改善，最終只好報警處理。但每當警方到場，林男便鎖在屋內不開門，導致事件一再重演，長期下來讓社區老人家與家庭住戶飽受困擾，「根本晚上都睡不好。」

更令居民不安的是，林男發現遭報警後，開始疑神疑鬼，懷疑是樓上與隔壁鄰居報案。今年6月，他情緒失控，竟持鐵棒狂敲鄰居大門，還砸毀門鎖。驚慌的住戶急報警，警方擔心他有自傷或傷人之虞，隨即通報救護單位，將他強制送醫。不過，林男隔天便回到社區，令住戶相當無力。

近期林男情緒再度不穩，深夜在門口大喊、自言自語，甚至敲打自家大門製造噪音。對此，北投分局指出，警方確實多次接獲社區住戶報案，也多次派員到場勸導，但因林男多半不開門，處理過程相當棘手。

至於砸門行為，警方已將他依涉嫌毀損、恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。北投分局呼籲，民眾勿有恐嚇及毀損他人物品行為，避免觸犯刑法相關罪嫌。