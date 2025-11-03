2大影音串流平台整合！KKTV「明年1月停更」　網：想看日劇才訂的

▲KKTV將於2026年1月1日停止更新。（圖／翻攝自Facebook／KKTV）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人是透過影音串流平台追劇，LINE TV、KKTV在台灣就是非常知名，使用者也眾多的平台，如今，兩大平台一同宣布「KKTV 與 LINE TV 正式成為一家人」，要攜手開啟全新追劇時代。消息曝光後，引起網友討論。

LINE TV稍早發文表示，迎接LINE TV 十周年，他們帶來最棒的好消息，也就是「KKTV 與 LINE TV 正式成為一家人」，未來的LINE TV內容更多、功能更強。所謂的加倍內容，包含了「日本人氣新劇、經典日劇、話題動畫」，若喜愛日本內容，不用擔心劇荒；加倍功能則指「雙字幕、離線下載全新登場」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

KKTV也發文表示，謝謝每位點開KKTV的用戶，KKTV將與LINE TV整合，攜手邁向全新階段，KKTV預計於2026年1月1日停止更新，原本的KKTV用戶可以經由「帳號授權」流程，成為LINE TV用戶，「現在跟播中的日劇，也會在 KKTV 播到完結，請大家放心」。

消息一出，不少網友都表示，「不～KKTV」、「我的日劇」、「好難過，日劇市場這麼難做了嗎」、「因為想看日劇所以才回來重訂的」、「原來這一季跟播爆量是餞別禮啊」。