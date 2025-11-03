倒車撞民宅「堵死逃生路」！台中縱火1死1傷　疑租賃糾紛釀殺機

▲小貨車以倒車方式撞進民宅中，堵住逃生出口。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市烏日區五光路一處民宅今(3日)凌晨2時15分許傳出火警，導致屋內的一對母女重傷送醫，2人救出時均已無呼吸心跳，其中17歲的女兒送醫搶救後宣告不治；而50歲的母親則是全身80%二度灼傷，目前仍在加護病房搶救中。警方指出，本案疑似為縱火案件，嫌犯先前疑與屋主有租賃糾紛，心生不滿才會縱火洩憤。目前全案正進一步調查釐清中。

警方指出，凌晨接獲通報趕抵現場時，發現一輛自小貨車以倒車方式撞進該民宅中，且現場火勢已經全面燃燒，研判案情不單純，進一步調查發現，屋主先前曾與租客有租賃糾紛，該名租客曾在該屋居住多年，但日前屋主因其他因素選擇不續租，疑似因此引起租客不滿，雙方產生嫌隙。

據了解，起火點位於屋內一樓客廳，且該輛貨車堵住大門阻斷逃生路線，由於火勢迅速蔓延，在2樓的母女無法逃生，待警消將2人救出時，均已無呼吸心跳，經送往醫院搶救後，女兒宣告不治死亡，而母親恢復心跳，但傷勢相當嚴重，全身有80%二度灼傷，情況不樂觀，目前仍在加護病房與死神拔河。

警方表示，堵在民宅門口的自小貨車沒有車牌，後續警方透過引擎號碼進行追查，並調閱周邊監視器畫面，稍早於環東路一帶查獲縱火嫌犯，但嫌犯疑似有自戕行為，身上有傷勢，目前先送往醫院治療，無生命危險，後續待情緒穩定後將帶回警局訊問，進一步釐清案情、動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼烏日分局警方說明案情。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）