　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倒車撞民宅「堵死逃生路」！台中縱火1死1傷　疑租賃糾紛釀殺機

▲▼台中烏日縱火案，母女1死1重傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小貨車以倒車方式撞進民宅中，堵住逃生出口。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市烏日區五光路一處民宅今(3日)凌晨2時15分許傳出火警，導致屋內的一對母女重傷送醫，2人救出時均已無呼吸心跳，其中17歲的女兒送醫搶救後宣告不治；而50歲的母親則是全身80%二度灼傷，目前仍在加護病房搶救中。警方指出，本案疑似為縱火案件，嫌犯先前疑與屋主有租賃糾紛，心生不滿才會縱火洩憤。目前全案正進一步調查釐清中。

警方指出，凌晨接獲通報趕抵現場時，發現一輛自小貨車以倒車方式撞進該民宅中，且現場火勢已經全面燃燒，研判案情不單純，進一步調查發現，屋主先前曾與租客有租賃糾紛，該名租客曾在該屋居住多年，但日前屋主因其他因素選擇不續租，疑似因此引起租客不滿，雙方產生嫌隙。

據了解，起火點位於屋內一樓客廳，且該輛貨車堵住大門阻斷逃生路線，由於火勢迅速蔓延，在2樓的母女無法逃生，待警消將2人救出時，均已無呼吸心跳，經送往醫院搶救後，女兒宣告不治死亡，而母親恢復心跳，但傷勢相當嚴重，全身有80%二度灼傷，情況不樂觀，目前仍在加護病房與死神拔河。

警方表示，堵在民宅門口的自小貨車沒有車牌，後續警方透過引擎號碼進行追查，並調閱周邊監視器畫面，稍早於環東路一帶查獲縱火嫌犯，但嫌犯疑似有自戕行為，身上有傷勢，目前先送往醫院治療，無生命危險，後續待情緒穩定後將帶回警局訊問，進一步釐清案情、動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼烏日分局警方說明案情。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲▼台中烏日縱火案，母女1死1重傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中烏日縱火案，母女1死1重傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
護理女神全裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下
撿浪貓...女闖斑馬線遭撞死！恐怖瞬間曝
倒車撞民宅「堵死逃生路」縱火！媽媽命危　17歲女兒死亡
謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因
快訊／台中「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了
坤達認錯閃兵「後悔得要死」！吳宗憲抱不平：不應該上銬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

倒車撞民宅「堵死逃生路」！台中縱火1死1傷　疑租賃糾紛釀殺機

匯120萬成詐團提款機！高雄2女怒告銀行　法官判免責理由曝

快訊／台中烏日火警「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了

交友App約吃飯變調！妹子慘遭強吻胸　他嘴硬辯「按摩」DNA打臉

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

快訊／台南曾文溪口今晨發現男性浮屍！　警消赴現場打撈

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

鮑魚大亨落跑關鍵！　裁定書超離譜

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

倒車撞民宅「堵死逃生路」！台中縱火1死1傷　疑租賃糾紛釀殺機

匯120萬成詐團提款機！高雄2女怒告銀行　法官判免責理由曝

快訊／台中烏日火警「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了

交友App約吃飯變調！妹子慘遭強吻胸　他嘴硬辯「按摩」DNA打臉

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

快訊／台南曾文溪口今晨發現男性浮屍！　警消赴現場打撈

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

鮑魚大亨落跑關鍵！　裁定書超離譜

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

比特幣「逢10必漲」破功！創投CEO警告：下個熊市恐大跌70%

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

雲林青創成功率9成　縣府再砸960萬挺年輕夢想家

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

【這盤誰點的？】萬聖節扮成巨型鮭魚卵...竟還去吃壽司XD

社會熱門新聞

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

人夫性侵女友人辯「她主動」　法官不買單重判

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

撞擊畫面曝！新竹老夫妻遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

即／台中火警母女1死1傷！縱火嫌犯落網了

高雄十大傳說「陳財佑」　本尊現況曝

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

高雄男吃飯中離席如廁失蹤　「躺屋頂」被尋獲

即／嘉縣中埔鄉女駕駛自撞車禍！2歲女童亡

鮑魚大亨落跑關鍵！　裁定書超離譜

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明

台中縱火1死1傷　疑租賃糾紛釀殺機

更多熱門

相關新聞

台中縱火1死1傷！男租客疑「偷內褲被逮」挾怨報復

台中縱火1死1傷！男租客疑「偷內褲被逮」挾怨報復

台中市烏日區五光路一處民宅今(3日)凌晨2時許傳出縱火案，警方調查，該名男性嫌犯原本是租客，但卻疑似涉嫌偷內褲而與屋主發生糾紛，雙方一度鬧上警局，後屋主決定不續租，未料男子卻因此懷恨在心，凌晨時分駕駛自小貨車以倒車方式撞進民宅中並縱火，造成在2樓就寢的母女兩1死1重傷。

即／台中火警母女1死1傷！縱火嫌犯落網了

即／台中火警母女1死1傷！縱火嫌犯落網了

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

關鍵字：

台中烏日縱火火警

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面