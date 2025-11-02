華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

▲美國總統川普30日在南韓與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



文／中央社台北2日電

華爾街日報報導，雖然川習會後美國調降了對中國的關稅，但中國面臨的關稅仍較越南、泰國等國高，不少美企繼續將生產線移離中國。在中國仍維持稀土出口審批制度下，美企可能繼續尋找中國以外的稀土來源。

華爾街日報10月31日報導，川習會後美中貿易戰暫時休戰，但會議並沒有觸及兩國的根本問題，包括中國對美國的貿易順差、中國對產業補貼，及兩國都尋求在科技上占主導地位等，未來數年兩國之間的貿易仍然荊棘滿途。

報導指出，川習會中兩國達成共識，包括美國因芬太尼問題對中國加徵的關稅，由20%調降至10%，令美國對中國的整體關稅由約57%下降至47%。

不過，美對中的約47%關稅仍然是有史以來最高，也較美對越南、泰國等國家的關稅高。美國公司將生產線轉移到中國境外的趨勢已經持續多年，而且還會持續。

位於美國密爾瓦基的ABC集團副總裁尤肯（Benjamin Jurken），一直協助美企管理亞洲供應鏈，並協助客戶將生產重心從中國轉移到越南、馬來西亞和印度等地。

尤肯表示，最新的關稅政策不會改變企業的既定方針。許多企業已經決定，不論關稅是否降低，都將以某種形式在中國以外多元化地經營。

Nicole Craft Brands公司原來大部分的工藝美術產品都在中國生產，此前的關稅已削減了該公司的利潤。

該公司也推進在中國以外建立新供應商的計畫，一直在考慮在越南、墨西哥、巴基斯坦、印尼和土耳其設廠。

在稀土出口方面，報導提到，雖然中國同意暫停10月9日宣布的稀土出口管制措施，但並未表示會改變4月起推行的出口許可證制度。這意味著希望進口中國稀土磁鐵的美國汽車、電子和國防企業，仍然要經過繁複的審批程序，過程可能耗時數週，有時甚至會被拒絕。

一位磁鐵進口商表示，即使獲批出口許可證，供應鏈也會被嚴重拖延。在這情況下，美國公司可能會繼續尋找中國以外的稀土來源。

在晶片方面，報導提到，美國總統川普此前表示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將與中國官員討論中國進口輝達先進晶片的問題，預計未來幾週中國進口輝達晶片的問題將得到解決。知情人士透露，中國正考慮允許中企恢復購買部分輝達人工智慧（AI）晶片。中方自8月起要求中企停止購買輝達先進晶片。

不過，中國在此前公布的「十五五」規劃中指出，要加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，全面增強自主創新能力，搶占科技發展制高點，不斷催生「新質生產力」。而美國則借助日本和韓國數千億美元的投資振興美國製造業。

專家認為，美中關係的基本面沒有改變，也將繼續是世界上最複雜、競爭最激烈的關係。