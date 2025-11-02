　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普30日在南韓與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

文／中央社台北2日電

華爾街日報報導，雖然川習會後美國調降了對中國的關稅，但中國面臨的關稅仍較越南、泰國等國高，不少美企繼續將生產線移離中國。在中國仍維持稀土出口審批制度下，美企可能繼續尋找中國以外的稀土來源。

華爾街日報10月31日報導，川習會後美中貿易戰暫時休戰，但會議並沒有觸及兩國的根本問題，包括中國對美國的貿易順差、中國對產業補貼，及兩國都尋求在科技上占主導地位等，未來數年兩國之間的貿易仍然荊棘滿途。

報導指出，川習會中兩國達成共識，包括美國因芬太尼問題對中國加徵的關稅，由20%調降至10%，令美國對中國的整體關稅由約57%下降至47%。

不過，美對中的約47%關稅仍然是有史以來最高，也較美對越南、泰國等國家的關稅高。美國公司將生產線轉移到中國境外的趨勢已經持續多年，而且還會持續。

位於美國密爾瓦基的ABC集團副總裁尤肯（Benjamin Jurken），一直協助美企管理亞洲供應鏈，並協助客戶將生產重心從中國轉移到越南、馬來西亞和印度等地。

尤肯表示，最新的關稅政策不會改變企業的既定方針。許多企業已經決定，不論關稅是否降低，都將以某種形式在中國以外多元化地經營。

Nicole Craft Brands公司原來大部分的工藝美術產品都在中國生產，此前的關稅已削減了該公司的利潤。
該公司也推進在中國以外建立新供應商的計畫，一直在考慮在越南、墨西哥、巴基斯坦、印尼和土耳其設廠。

在稀土出口方面，報導提到，雖然中國同意暫停10月9日宣布的稀土出口管制措施，但並未表示會改變4月起推行的出口許可證制度。這意味著希望進口中國稀土磁鐵的美國汽車、電子和國防企業，仍然要經過繁複的審批程序，過程可能耗時數週，有時甚至會被拒絕。

一位磁鐵進口商表示，即使獲批出口許可證，供應鏈也會被嚴重拖延。在這情況下，美國公司可能會繼續尋找中國以外的稀土來源。

在晶片方面，報導提到，美國總統川普此前表示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將與中國官員討論中國進口輝達先進晶片的問題，預計未來幾週中國進口輝達晶片的問題將得到解決。知情人士透露，中國正考慮允許中企恢復購買部分輝達人工智慧（AI）晶片。中方自8月起要求中企停止購買輝達先進晶片。

不過，中國在此前公布的「十五五」規劃中指出，要加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，全面增強自主創新能力，搶占科技發展制高點，不斷催生「新質生產力」。而美國則借助日本和韓國數千億美元的投資振興美國製造業。

專家認為，美中關係的基本面沒有改變，也將繼續是世界上最複雜、競爭最激烈的關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明後天「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展
護理女神浴缸亡！黃明志認「共度一夜」...現場驚見壯陽藥、毒
直擊／小S也來看GD！李洙赫連兩天入場大巨蛋
台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！　醫：不是靠意志力硬撐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

中國核能研究突破　首度實現燃料從鈾改「釷」

陸網友通報「野狼出沒」　官方動員抓捕：是流浪狗

華爾街日報：美國高關稅無法令中國重組經濟結構

香港財長：消費加速復甦　今年可達成全年經濟增長目標

33歲女「手鐲戴10年」沒摘過　變胖「長進肉裡」手腕爛掉

安世中國：已建立充足成品與在製品庫存　能滿足客戶訂單需求

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

中國核能研究突破　首度實現燃料從鈾改「釷」

陸網友通報「野狼出沒」　官方動員抓捕：是流浪狗

華爾街日報：美國高關稅無法令中國重組經濟結構

香港財長：消費加速復甦　今年可達成全年經濟增長目標

33歲女「手鐲戴10年」沒摘過　變胖「長進肉裡」手腕爛掉

安世中國：已建立充足成品與在製品庫存　能滿足客戶訂單需求

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看！住溫泉客房賞蝶、看綠意　還有宵夜

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

美連鎖甜甜圈店陷入財務危機！負債4.3億「聲請破產保護」

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

快訊／超強！內馬9.9秒致勝拋投　特攻開季5戰狂拿4勝

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

影／舒淇笑喊不再拍年代片　回望20歲「勇敢直率」

習近平送李在明小米手機：看看有沒有後門

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

陸翁車廂逼女生讓座　被拒後硬坐大腿

影/神舟21號太空人任務「創3突破」

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠 取名「柯基」意外爆紅

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

華爾街日報：美國高關稅無法令中國重組經濟結構

更多熱門

相關新聞

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行「川習會」，外界原先憂心台灣議題可能成為雙方交易籌碼，不過這場歷時約100分鐘的會談全程未觸及台海問題。專家指出，這反而令人暫時鬆一口氣。

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

「川習兩巨人爭取國家利益」　李艷秋嗆賴清德：夾在中間的台灣呢？

「川習兩巨人爭取國家利益」　李艷秋嗆賴清德：夾在中間的台灣呢？

關鍵字：

川習會

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面