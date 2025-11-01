　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

▲▼ 川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川習在南韓釜山進行約100分鐘會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行「川習會」，外界原先憂心台灣議題可能成為雙方交易籌碼，不過這場歷時約100分鐘的會談全程未觸及台海問題。專家指出，這反而令人暫時鬆一口氣。

《海峽時報》報導，川普會後返美途中在空軍一號上向記者表示，「完全沒談到台灣。」中方會後發布的官方聲明同樣隻字未提台灣，連過去慣常重申的「台灣是中國核心利益中的核心」表述也未出現。

學者對此分析，雙方刻意迴避台灣話題有其戰略考量。南京大學國際關係學院院長鄭安光（Zheng Anguang）指出，「北京不希望讓台灣問題與關稅、出口管制等議題掛鉤，彷彿將台灣當成談判籌碼。事實上，既然川普沒有提起，我們樂得不談，因為台灣問題對中方而言不存在談判空間。」

台灣大學政治學系副教授陳世民（Chen Shih-min）認為，原因也可能是時間有限，「會談僅100分鐘，算上翻譯和開場時間，就沒有太多時間討論像台灣這樣複雜且敏感的問題」，「會談目標是先緩和貿易緊張情勢，這更容易達成。」

淡江大學政治學系助理教授馬準威（Ma Chun-wei）也指出，經貿問題對華府和北京都更加迫切，「這也表明華府認為短期內台海爆發衝突可能性不高，因此不必急著搬上談判桌，這對台灣而言未必是壞事。」

有鑑於近期事態發展，上海國際問題研究院院長陳東曉（Chen Dongxiao）也認為，北京目前不太擔心台灣問題。

不過專家警告，川習會未提台灣不代表可掉以輕心。陳世民警告，「這次是在第三國的短暫會面，但明年川普訪中時，很可能談及台灣議題，屆時我們拭目以待。」川普已宣布將於明年4月訪問中國，隨後邀請習近平回訪美國。

德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中（Weng Lu-chung）則認為，北京對此事保持沉默是「戰略耐心」的表現，強調不提台灣不等於放棄此議題，反而可能是在等待更有利的時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭
快訊／兒子瘋狂砍媽媽！她中58刀慘死
國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！
粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

「天母搞什麼鬼」園遊會直擊！　石油大亨、蟑螂家族出沒超吸睛

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

高爾宣娶大9歲芮德...首曝戀愛內幕　一年生2胎她嗨喊：天生適合當媽媽

酒駕撞死女童還拖行　自首後又翻供！小貨車駕駛二審判更重

趙炳圭起訴霸凌爆料者敗訴！　法院：證據不足以證明貼文是假的

快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭　死因待查　

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

國際熱門新聞

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

川普廢「1美分硬幣」　引爆全美交易混亂

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

更多熱門

相關新聞

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

美國總統川普本月26日展開他重返白宮後的首次亞洲之行。馬來西亞首都吉隆坡是第一站，目的是參加東南亞國家協會（ASEAN）的系列高峰會議，而「川習會」則為他此行畫下，他自認高達「12分」的句點。

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

「川習兩巨人爭取國家利益」　李艷秋嗆賴清德：夾在中間的台灣呢？

「川習兩巨人爭取國家利益」　李艷秋嗆賴清德：夾在中間的台灣呢？

美出口管制變交易籌碼　川普因稀土讓步

美出口管制變交易籌碼　川普因稀土讓步

關鍵字：

美中關係川習會台灣議題外交戰略專家分析

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面