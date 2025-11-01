川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」





▲ 川習在南韓釜山進行約100分鐘會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行「川習會」，外界原先憂心台灣議題可能成為雙方交易籌碼，不過這場歷時約100分鐘的會談全程未觸及台海問題。專家指出，這反而令人暫時鬆一口氣。

《海峽時報》報導，川普會後返美途中在空軍一號上向記者表示，「完全沒談到台灣。」中方會後發布的官方聲明同樣隻字未提台灣，連過去慣常重申的「台灣是中國核心利益中的核心」表述也未出現。

學者對此分析，雙方刻意迴避台灣話題有其戰略考量。南京大學國際關係學院院長鄭安光（Zheng Anguang）指出，「北京不希望讓台灣問題與關稅、出口管制等議題掛鉤，彷彿將台灣當成談判籌碼。事實上，既然川普沒有提起，我們樂得不談，因為台灣問題對中方而言不存在談判空間。」

台灣大學政治學系副教授陳世民（Chen Shih-min）認為，原因也可能是時間有限，「會談僅100分鐘，算上翻譯和開場時間，就沒有太多時間討論像台灣這樣複雜且敏感的問題」，「會談目標是先緩和貿易緊張情勢，這更容易達成。」

淡江大學政治學系助理教授馬準威（Ma Chun-wei）也指出，經貿問題對華府和北京都更加迫切，「這也表明華府認為短期內台海爆發衝突可能性不高，因此不必急著搬上談判桌，這對台灣而言未必是壞事。」

有鑑於近期事態發展，上海國際問題研究院院長陳東曉（Chen Dongxiao）也認為，北京目前不太擔心台灣問題。

不過專家警告，川習會未提台灣不代表可掉以輕心。陳世民警告，「這次是在第三國的短暫會面，但明年川普訪中時，很可能談及台灣議題，屆時我們拭目以待。」川普已宣布將於明年4月訪問中國，隨後邀請習近平回訪美國。

德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中（Weng Lu-chung）則認為，北京對此事保持沉默是「戰略耐心」的表現，強調不提台灣不等於放棄此議題，反而可能是在等待更有利的時機。