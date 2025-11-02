　
粿粿淚訴扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他挖出影片打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自粿醬一家YT）

▲家務事多由范姜負責。（圖，下同／翻攝自粿醬一家YT）

記者施怡妏／綜合報導

粿粿與范姜彥豐的婚變風波延燒，女方拍片自曝婚姻內情，大部分費用都由她負擔，還要打理家務事，長期下來身心俱疲。不過，有網友翻出2024年兩人介紹家電的影片，其實家務多由范姜負責，介紹烘衣機時，粿粿大讚衣服烘完不會皺，以為有特殊技術。范姜解釋，因為有用抗皺功能，直呼「因為衣服都我在洗。」

粿粿與范姜的YouTube頻道「粿醬一家」，2024年上傳住家家電的影片，講到洗衣機、烘衣機時，粿粿稱讚烘衣機很好用，烘完都不會皺。范姜解釋，那是因為烘衣機有一個抗皺模式，家裡的衣服都是他在洗，所以很清楚如何使用。

粿粿聽完笑喊「證明衣服都是你洗的」，還以為是有特殊技術。范姜回應，「原來妳有這個疑問，那你從來沒有發問過」。

▲▼ 。（圖／翻攝自粿醬一家YT）

▲▼ 。（圖／翻攝自粿醬一家YT）

影片最後，粿粿提到，突然發現家裡的家電都是范姜在用，家務事也大多由范姜負責。被問到最推薦購入的家電是什麼？粿粿認為是電子鎖，范姜則是選洗衣機、烘衣機，「她都不用洗衣服、烘衣服，當然不會選那些東西。」

有網友將影片翻出，在Dcard發文，目前暫時可以推測范姜在家務上幫忙了很大部分，也不像粿粿描述的對女兒照顧不周，只顧自己戴上降噪耳機」，「那麼男方過去要求獲取一定比例的家庭收入，其實有其合理性。就像全職家庭主婦的家務勞動也該獲得酬勞一樣，這並不是賺錢的人施捨給在家的人，是家庭任務分工後的結果，雙方應互相重視彼此的付出。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「夫妻本來就是分工，誰在賺錢上有能力，就多負擔，另一個就在家庭事務上多點付出，大家是一樣的，根本沒有誰付出比較多」、「在婚姻裡再怎麼委屈，對方再怎麼過分，也應該先解決現下問題再談下段感情，這是對婚姻的基本尊重」、「而且女兒看起來最近都是男方在照顧，女方去美國玩很開心也都是男方在照顧，那女方聲明卻說都是她在照顧？」
 

10/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

