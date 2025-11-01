《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

▲中國創作者推出了沒出息完整版。（圖／翻攝自bilibili，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

近期兩岸社群平台掀起一股「王世堅旋風」。中國大陸抖音創作者王搏將民進黨立委王世堅過去在議會的質詢語錄改編為歌曲《沒出息》，意外造成轟動，如今更推出完整版本，並融入立法院長韓國瑜的經典回應，讓這首歌曲話題持續延燒。

王世堅過去在台北市議會質詢時的犀利發言，經過王搏的音樂改編後，迅速在網路上竄紅。其中「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」等質詢用語，搭配旋律後變得朗朗上口，不僅引發眾多網友翻唱，連王世堅本人都稱讚「很神奇、太有創意」。

由於反應熱烈超乎預期，創作者王搏特別製作了完整最終版本。新版本巧妙加入韓國瑜的兩句經典回應，讓歌曲更添趣味。這些素材源自於王世堅擔任台北市議員時期，雙方因北農爭議在議會交鋒的片段，當時韓國瑜以諧音梗回應「問世堅，情是何物」、「問世堅，真理是何物」，機智反應曾引發全場笑聲。

歌曲在社群平台發布後引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「韓國瑜友情演出」、「蠻好聽的，什麼時候各大音樂平台能聽得到」、「一個政治人物硬是被捧成跨國巨星」。也有中國網友打趣稱「王世堅老了在內地樂壇一飛衝天」、「我宣布王世堅為2025年最有前途的歌手」，甚至傳出「台灣KTV已經可以點歌」的消息，顯示這首歌的流行程度。