　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

▲沒出息完整版。（圖／翻攝自bilibili）

▲中國創作者推出了沒出息完整版。（圖／翻攝自bilibili，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期兩岸社群平台掀起一股「王世堅旋風」。中國大陸抖音創作者王搏將民進黨立委王世堅過去在議會的質詢語錄改編為歌曲《沒出息》，意外造成轟動，如今更推出完整版本，並融入立法院長韓國瑜的經典回應，讓這首歌曲話題持續延燒。

王世堅過去在台北市議會質詢時的犀利發言，經過王搏的音樂改編後，迅速在網路上竄紅。其中「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」等質詢用語，搭配旋律後變得朗朗上口，不僅引發眾多網友翻唱，連王世堅本人都稱讚「很神奇、太有創意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於反應熱烈超乎預期，創作者王搏特別製作了完整最終版本。新版本巧妙加入韓國瑜的兩句經典回應，讓歌曲更添趣味。這些素材源自於王世堅擔任台北市議員時期，雙方因北農爭議在議會交鋒的片段，當時韓國瑜以諧音梗回應「問世堅，情是何物」、「問世堅，真理是何物」，機智反應曾引發全場笑聲。

▲沒出息完整版。（圖／翻攝自bilibili）

歌曲在社群平台發布後引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「韓國瑜友情演出」、「蠻好聽的，什麼時候各大音樂平台能聽得到」、「一個政治人物硬是被捧成跨國巨星」。也有中國網友打趣稱「王世堅老了在內地樂壇一飛衝天」、「我宣布王世堅為2025年最有前途的歌手」，甚至傳出「台灣KTV已經可以點歌」的消息，顯示這首歌的流行程度。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恭喜！YTR鐵牛老婆懷孕了
快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！
韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉
下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部曝解方
3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀清白　發文揭家破真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

粿粿2年前就抱怨「孩子哭卻戴降噪耳機」！范姜彥豐：確認ok才戴

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

粿粿2年前就抱怨「孩子哭卻戴降噪耳機」！范姜彥豐：確認ok才戴

林信義會晤高市早苗20分鐘畫面曝光！　台日盼深化AI與經貿合作

孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

黑豹旗／球員順風順水習慣了！建中教頭談帶兵哲學　輸比贏更有意義

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

中信特攻邀請偏鄉籃球隊觀賽　鼓勵小球員勇敢追夢

黑豹旗／從「捕手夢」到團隊勝利　鶯歌工商扣倒建中氣勢如虹　

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

南大127周年校慶聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

【死裡逃生】垃圾車右轉輾機車！ 女騎士奇蹟救回一命

生活熱門新聞

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

沒有第三者！粿粿爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

更多熱門

相關新聞

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

台肥（1722）31日晚間宣布董事長人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部派任法人代表李孫榮，該人事引起藍營一陣砲轟。議員林亮君今（1日）表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺，國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方不起訴；陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量，「誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價」。

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

外界憂政治歷練不足　吳怡農：如果傳統政治就夠現在不會那麼多問題

外界憂政治歷練不足　吳怡農：如果傳統政治就夠現在不會那麼多問題

吳怡農下午遞件報名台北市長初選　王世堅支持：我一定盡全力幫忙

吳怡農下午遞件報名台北市長初選　王世堅支持：我一定盡全力幫忙

關鍵字：

王世堅王搏韓國瑜歌曲熱議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面