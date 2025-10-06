情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

▲台南轉運站清晨發生酒醉男子誤認背包與民眾拉扯衝突，警方獲報趕抵處理，消弭一場糾爭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南轉運站5日凌晨3時多，發生酒醉男子誤認背包與人發生拉扯衝突，一對準備搭乘清晨客運北上的情侶在台南轉運站候車時，遇上渾身酒氣、步態不穩的阿伯突然伸手搶奪背包，還口出惡言辱罵，女子上前制止竟遭對方出手攻擊，現場一度混亂，所幸市警五分局火速趕抵排解。

據了解，這名70歲男子疑似酒後意識不清，誤以為情侶男子的背包是自己的物品，上前執意拉扯不放，過程中不但爆粗口，還出手攻擊女子。目擊民眾上前勸阻無效，立即報警。市警五分局到場後發現男子的背包其實放在旁邊座椅上，經查證為誤拿，該男子並向員警致歉。

市警五分局北門派出所巡佐陳慶璋指出，5日凌晨3時多，接獲報案公園路轉運站有男子鬧事。員警立即趕赴現場了解，係70歲男子誤拿他人隨身包包，經員警協調並告知雙方權利後，兩方均表示不提出告訴。

警方呼籲飲酒應適量並保持警覺，離開場所前務必確認隨身財物是否為本人所有，以免因醉意造成誤會或觸罰風險。警方提醒，飲酒應適量並保持警覺，離開場所前務必確認隨身財物是否為本人所有，以免因醉意誤會他人、觸法受罰。