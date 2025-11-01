馮淬帆辭世！前一天臉書留最後PO文　網友湧入哀悼

記者黃翊婷／綜合報導

久居台灣的香港影星馮淬帆驚傳於今日（11月1日）凌晨離世，享年81歲。消息傳開後，不少網友紛紛湧入馮淬帆的臉書留言哀悼，「謝謝您，一路走好」、「一生圓滿，謝謝您帶給我們很多好作品」、「五福星，再會」、「香蕉你個芭樂，一路好走」、「小時候很喜歡看他拍的戲，好難過」。

▲馮淬帆驚傳離世。（資料照／記者周宸亘攝）

馮淬帆在香港電影的黃金年代發光發熱，後來他選擇來台灣生活，因為覺得比起大陸、香港，台灣生活上的便利性以及人情味更吸引他。此外，馮淬帆還曾接受國民黨邀請演講，並在演講中火力全開痛罵前總統馬英九，令不少人印象深刻。

然而，馮淬帆10月31日還在臉書發布文章，談論先總統蔣公誕辰紀念日，沒想到今日（11月1日）凌晨卻驚傳離世，享年81歲。新北市議員蔡淑君透過社交媒體對外公布馮淬帆的訊息，讓不少影迷及影視圈人士深感惋惜。

