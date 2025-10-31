【廣編】左岸咖啡館x hoi! 好好生活將法國風景裝進香氛　打造法式生活感

▲左岸咖啡館攜手居家品牌hoi! 好好生活。

圖、文／統一企業提供

氣味，能把一個地方的記憶帶進生活，也能讓看似重複的日常變得更為不同。左岸咖啡館攜手居家品牌hoi! 好好生活旗下的「hoi! LAB實驗室香氛」，以咖啡x法式風景x香氛為核心，將左岸咖啡館4款經典口味對應法國迷人風景，濃縮進香氛之中，讓感官路徑從味覺延伸到嗅覺，在呼吸與啜飲間，遇見巴黎街頭的浪漫景色。

本次跨界合作的香氛瓶身設計靈感取自於優雅的法式拱形窗，搭配巴黎著名地標的插畫，將為生活抹上一點法式韻味，像法國人重視生活、享受當下的態度。

10/15～11/25於全台7-ELEVEN門市購買左岸咖啡館任一口味即可參與期間限定的「法式集點GO」，除了集點換咖啡外，也可集點後至全台hoi! 好好生活門市兌換指定系列精油香氛，法式生活從香遇左岸開始，將日常抹上法式韻味，一杯咖啡、一款香氛、一道風景，打造屬於你的法式生活。

7-ELEVEN限定活動：10/15～11/25買左岸咖啡館任一口味即可參與OPENPOINT APP的「左岸咖啡館x hoi! 好好生活 法式集點GO」，一杯即可獲得一點，10點免費兌換左岸咖啡館任一口味（換完為止）、50點免費兌換hoi! LAB指定系列精油擴香1瓶（換完為止）。

法式集點GO活動資訊｜https://openpointapp.page.link/Tzu4

hoi! 好好生活門市資訊｜https://min777.pse.is/836ar3