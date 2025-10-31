　
3C家電

蘋果官網突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「終於來了」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在9月發表會上，除了已經上市的iPhone 17吸引果粉目光外，AirPods Pro 3同樣受到關注，但沒有在首波販售名單中，讓不少果粉引頸期盼。31日蘋果官網無預警公布商店頁面，售價為7,490元，工作天加上出貨日大約需等待3-4個禮拜，不少果粉立刻下單直喊，「聖誕節禮物來嚕！」

▲▼

AirPods Pro 3 相較於前代，在音質、降噪、配戴舒適度，乃至於防水性能上，都有顯著提升，讓習慣長時間配戴耳機的用戶，更能體會到蘋果此次革新的用心。此外，即時翻譯功能（註一）也是這次果粉關注的重點，不少YTR迫不及待飛到香港購入實測後，都大讚「這是今年最革命性的突破」，而這次在官網簡介上，也確定即時翻譯將支援繁體中文。

對此，蘋果官網31日無預警上架商品頁面，但根據點選購買後，鐫刻版本大約 11月19日可以到貨、無鐫刻版本則沒有給出確切時間，但大約會落在11月底到貨，對於這款耳機殷殷期盼的果粉，可以思考一下想要的到貨時間，如果想要第一時間入手，可能現在就得下訂！

註一：由 Apple Intelligence 驅動的「即時翻譯」，幫助你在不同語言中溝通無礙註腳²⁰。目前支援下列語言：英文 (英國、美國)、法文 (法國)、德文 (德國)、葡萄牙文 (巴西) 與西班牙文 (西班牙)。即將支援中文 (國語，簡體)、中文 (國語，繁體)、義大利文、日文與韓文。

外媒盤點AirPods Pro 3五項亮點更新

根據外媒最新報導，蘋果正在開發 AirPods Pro 的新版本，新耳機預計將於 2025 年左右推出。MacRumors也盤點五大可能的亮點更新，包含更好的音質晶片升級等等。

AirPods Pro 3

