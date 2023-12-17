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第三代AirPods Pro 3將有大改版！　外媒盤點五項亮點更新

▲AirPods Pro 3將有五大亮點更新。（圖／MacRumors）

▲AirPods Pro 3將有五大亮點更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒最新報導，蘋果正在開發 AirPods Pro 的新版本，新耳機預計將於 2025 年左右推出。MacRumors也盤點五大可能的亮點更新，包含更好的音質晶片升級等等。

外觀設計

根據外媒報導，新一代產品在耳機本體、耳塞有可能會在機身外觀上進行重新設計，外觀的重新設計主要是為了支援後續推出的新功能，不過目前尚未有具體細節資訊流出。

更好的音質

蘋果透過每次新推出的 AirPods 來提高音訊品質，有傳言稱 AirPods Pro 3 將實現音訊改進。可以進一步改進主動降噪功能，蘋果 Vision Pro 將推出，音質將比以往任何時候都更重要。

更新晶片

AirPods Pro 2 使用 H2 晶片，下一代版本的 AirPods Pro 預計將獲得更快的晶片，預計新晶片名稱將為 H3。

目前的H2 晶片支援從主動降噪到 Hey Siri、快速切換和自適應均衡器等所有功能，因此H 系列晶片是 AirPods 功能的關鍵。 H3 晶片的處理能力對於 AirPods Pro 可能推出的健康相關功能可能非常重要。

聽力健康改善

蘋果正在為 AirPods 系列開發多項聽力健康功能，未來，內建聽力測試可以播放音調和聲音來測量聽力情況，讓使用者輕鬆獲得聽力健康回饋。蘋果已經在透過研究應用程式進行的聽力研究中測試此功能。

體溫監測

蘋果一直在測試 AirPods 中嵌入的溫度感測器，如果最終實現，此功能很可能先出現在 AirPods Pro 上。天風國際分析師郭明錤多年來一直表示蘋果將添加更多健康功能，用於監測心率、體溫、出汗量等等。

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