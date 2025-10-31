　
社會 社會焦點 保障人權

短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光　最高開罰1萬1400

▲▼妙齡女子深夜騎車炸街，被巡邏員警當街逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼短褲妹深夜騎車炸街，被巡邏員警當街逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20歲柯姓女子日前深夜騎機車在街頭狂飆，車牌上翹、車燈太小，車身貼有「那又怎樣」，置物箱內還有1塊「反正你們也抓不到我」的皮革，行徑囂張，仍遭巡邏員警當街攔下，依法最高開罰1萬1400元。

台中市警察局第五分局四平派出所員警日前凌晨零時多巡邏到崇德路2段，發現柯女高速行駛，排氣聲量異常大聲，明顯炸街，員警攔查後確認該機車除了疑似改裝排氣管，還涉及車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規情事。

▲▼妙齡女子深夜騎車炸街，被巡邏員警當街逮捕。（圖／民眾提供，下同）

員警還發現車身貼有「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙，座墊下的置物箱內還有1塊以黑色皮革製成，印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」的囂張字眼，讓員警看了直搖頭。

分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）的方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」而受罰3萬6000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照。

▲▼妙齡女子深夜騎車炸街，被巡邏員警當街逮捕。（圖／民眾提供，下同）

同條例第16條規定，照後鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處罰900元以上、1800元以下罰鍰；同條例第18條規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更，受罰2400元以上、9600元以下罰鍰，並責令其檢驗，呼籲民眾勿以身試法。

▲▼妙齡女子深夜騎車炸街，被巡邏員警當街逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼妙齡女子深夜騎車炸街，被巡邏員警當街逮捕。（圖／民眾提供，下同）

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

