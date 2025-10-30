明天起北東有雨又降溫　周末還有熱帶系統發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風增強，北部及東半部降雨增加，下周一起雨區再擴大至桃園以北地區，整個北部都有降雨機率，且低溫下探19度。另外，這周末關島南邊可能有熱帶系統發展，預估路徑不會直接影響台灣，但也不排除為台灣帶來一些水氣。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天晚間到明天鋒面通過、東北季風增強，北部開始有降雨情形，基隆北海岸、大台北山區及東半部也會陸續有降雨出現，下周日前以迎風面局部降雨為主，北部、花東及恆春為局部零星雨。

他指出，下周一起整體水氣增加，擴及桃園以北地區，周二東北季風減弱，但水氣仍多，整個北部都有局部降雨機率，回溫不明顯。至於中南部未來一周則都是多雲，午後山區留意零星雨。

溫度方面，劉沛滕表示，今天明顯回溫，北部高溫來到28度，明天東北季風增強，北部低溫下探22度，後天約21度，之後則都是在19至20度，整體偏涼。中南部低溫普遍在21至23度，早晚偏涼，部分沿海地區也可能來到19至20度，高溫則仍有30度左右，日夜溫差大。

劉沛滕也說，11月平均還是會有2到3個熱帶系統發展，菲律賓中部或南部地區陸續有熱帶系統或低氣壓通過，這周末關島南邊可能有一個熱帶系統發展，路徑以通過菲律賓中部群島為主，對台灣沒有直接影響，但若移動到南海，可能會帶來一些水氣，還要再觀察。

