賀！大學眼科第六度通過JCI國際醫療認證　15年堅守醫療品質再創台灣新標竿

▲大學眼科第六度通過JCI國際醫療認證。

圖、文／大學眼科提供

大學眼科以卓越的醫療品質與完善的病人安全制度，已連續15年高標準通過評鑑，今年更是第六度榮獲國際醫療評鑑委員會（Joint Commission International, JCI）認證，全面接軌國際並展現在病人安全、臨床品質與管理制度上的持續精進。

JCI國際醫療認證每三年評鑑一次，是全球公認最具權威的醫療品質與病人安全標準，評鑑內容涵蓋病人照護流程、感染控制、用藥安全、醫療風險管理、組織領導與持續改善等多項指標。

JCI國際標準與規範隨著醫療發展不斷精修，因此每一次的評鑑都是一次自我嚴格檢視，在屢屢高標通過的基礎上要再進步是加倍的考驗！大學眼科榮譽總院長林丕容表示，能夠第六度榮獲JCI國際醫療認證，是全體醫護團隊共同努力的成果，也是國際對本院醫療品質的高度肯定！

這次大學眼科診所「優異的飛秒雷射白內障及屈光雷射手術術後品質追蹤」、「重新裝修優化後的空間提升安全與就診環境舒適」及「第4次視力革命新技術”EVO ICL新型植入式隱形眼鏡”的導入安全性分析、技術培訓、運作流程」等，都讓評委大為讚賞！未來大學眼科仍將秉持嚴謹的醫療標準，提供病人最安全、最值得信賴的醫療品質及服務。

