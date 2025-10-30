粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

▲王子是第一個打粿粿頭的人。（圖／翻攝自Instagrem／meigo.c）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊），讓他最心碎的正是三人平時都會玩在一起，連跨年都一起過，結果沒想到自己卻成了「戴著綠帽的小丑」。就有網友翻出粿粿1月1日發布的影片，並見王子1舉動，直呼不妥當。

范姜彥豐指出，兩人會爆婚變，是因為粿粿婚內出軌，且對象是王子。他本以為雙方關係穩固，結果卻被戴綠帽，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」事實上，粿粿、范姜彥豐、王子等人2024年底還一起跨年，並在2025年1月1日貼出相關影片。

粿粿當時PO出影片並說，「到底誰一直打我！」新的一年，大家聚在一起就是開心。而從畫面也可見，第一個打粿粿頭的人，就是王子，且還一連拍了兩下，緊接著，其他人才跟著拍打粿粿的頭。

就有不少網友在這則影片底下表示，「第一隻手是老王開打」、「老王看起來不是很開心」、「刺激喔，摸頭殺」、「這影片現在看來就是在追求刺激啊」。還有網友直言，「當眾戲弄朋友的老婆是？」「好諷刺喔，怎麼可以這麼光明正大」、「細思極恐的一段影片，小王直接當對方老公孩子的面調情人家妻子，正常情況都會保持分際！這群人的社交關係真咋舌」、「在女方老公面前公然調戲女方，真是夠大膽」。