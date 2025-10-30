　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨家專訪／鄭麗文幫賴清德喊冤　他變麻煩製造者因完全配合美國

▲▼ 國民黨主席鄭麗文專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨主席鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。國民黨主席當選人鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，這不就是暗指台灣是麻煩製造者嗎？她笑著說，她難得要幫賴清德講句話，賴快變美國口中的麻煩製造者，難道不是因爲他完全配合美國嗎？

針對國民黨未來的對美政策，鄭麗文表示，對美關係很重要，所有對外的關係都非常重要。她指出，中華民國跟美國之間的情誼是非常深厚的，不管是二次世界大戰，美國挺身而出，幫忙共同贏了亞洲戰場，在二次世界大戰後退居台灣，美國對我們所有的援助，都是永遠都不會忘記的。

鄭麗文表示，不是因為美國是第一大國，而是在歷史上，台美有很深的關係，但是現在的關係還是要秉持三大原則：「對等」、「尊重」與「互惠」，但是美國不能把台灣當成提款機，我們真的沒有印鈔機可以隨便印，所以關係還是要回到這三大原則。

「我們絕對不做麻煩製造者」。鄭麗文強調，現在看國際上說「魯莽的台灣領導人」，不就是在暗指台灣是麻煩製造者嗎？其實台灣的這個麻煩製造者，不就是因為配合美國演出嗎？

鄭麗文笑著說，她難得要幫賴清德講一句話，賴快要變成美國口中的麻煩製造者，難道不是因為賴完全配合美國嗎？現在好像有人要把鍋整個甩給賴清德、甩給民進黨，對吧？

鄭麗文表示，國際政治必須站穩自己的立場，否則有時候就會被玩，我們不要淪為大國博弈犧牲品，不淪為地緣政治的犧牲品，賴清德就是會讓我們變成犧牲品。

「但賴清德一開始就懷有惡意？讓我們犧牲嗎？」鄭麗文認為「不至於」。她說，錯誤的認知、錯誤的選擇，會導致這個最糟糕的結果，變成別人可割可棄的籌碼跟棋子。

鄭麗文表示，美國也上百萬人上街頭「反川普」，但難道他們都反美嗎？他們都是習近平派去的嗎？他們都是中共同路人嗎？她認為，不可以這樣討論事情，每一個國家都有它非常複雜的地方，也都有令我們可以嚮往學習的部分。

鄭麗文說，站在台灣立場，就是保護自己的人民跟利益，不可能犧牲人民跟利益，去成就美國的偉大，美國要怎麼偉大她都祝福，她也都尊重，但是不能夠犧牲台灣人的利益，不能夠犧牲台灣人的生命。

10/28 全台詐欺最新數據

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

國民黨準主席鄭麗文將於11月1日全代會上正式上任，各界關注她在2026、2028選戰的布局規畫。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她上任後會積極聯絡、安排與民眾黨主席黃國昌見面。2026年藍白合方面，鄭麗文表示，她會跟黃國昌商量，確定好雙方遊戲規則，共同提一個會贏的、最符合期待的最強人選，那產生了這樣一個人選之後，在野就團結，一起支持這個人選，而她對國民黨在新北市能夠推出這樣人選很有信心；但鄭也說，不可能每個縣市長選區都用到這機制，初步來看新北、宜蘭、新竹市都有可能用到。

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

