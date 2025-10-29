李昂《鴛鴦春膳》推出漫畫版　指名：要拿到立法院送給陳玉珍

▲作家李昂（右）再度與漫畫家柳廣成（左）跨界合作，推出《鴛鴦春膳》漫畫版。（圖／大辣出版）

記者林育綾／綜合報導

作家李昂再度與漫畫家柳廣成跨界合作，推出《鴛鴦春膳》漫畫版，將經典小說以漫畫形式重新詮釋。作品透過食物像是「牛肉麵」來詮釋社會中的權力鬥爭、性別、人性慾望等議題。針對先前立委陳玉珍指文化工作者「要飯」言論，李昂不改嗆辣個性表示，「過幾天要拿一本新書到立法院，指名要送給陳玉珍，讓她看一看這部作品！」

李昂、柳廣成曾在2022年合作《北港香爐人人插》，此次再度跨界合作，以漫畫重新詮釋李昂的經典小說《鴛鴦春膳》，將原著中飽滿的食物意象、情色象徵，還有對性別、權力的深刻探討，透過視覺藝術語言呈現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鴛鴦春膳》以「吃」來談論權力、性別、人性、身體等議題。（圖／大辣出版）

李昂說明《北港香爐人人插》、《鴛鴦春膳》這兩本書都是透過與大學合作，申請到文化部補助才能順利進行。她強調，漫畫推廣需要文化部的支持，這是必須且必要的，因為每一本漫畫都需要投入許多的資源。

針對立委陳玉珍曾說「丟掉要飯的碗」言論，李昂反擊，每一本書都是做了很完善的規劃才去申請，聽說立法院馬上要審下一個階段的年度預算，「過幾天我會拿一本《鴛鴦春膳》到立法院，指名要送給陳玉珍，讓她看一看這部作品！」

▲《鴛鴦春膳》漫畫由大辣出版發行。（圖／大辣出版）

《鴛鴦春膳》漫畫由大辣出版發行，內容擷取原著〈牛肉麵〉、〈春膳〉兩章改編為主軸，以「吃」來談論歷史、權力、身體等議題。例如〈牛肉麵〉以白色恐怖時期的監獄為舞台，一碗麵成為生與死、信念與背叛的象徵；〈春膳〉則轉向出獄後的宴席世界，從補身的春膳，到權力的交媾，揭示人性慾望如何吞噬理想。

身為香港人的柳廣成，被問到在繪製故事背景設定是台灣「白色恐怖」時期，做了什麼準備工作，他提到，自己先閱讀相關歷史著作，也從網路上搜羅了大量資料，一步步了解當時情況，再將原著文字視覺化。然而在與李昂過稿時才知道，實際情況比自己的想像更複雜與沉重，又進行調整。

另外，為了把原著中兩則短篇文章串聯在一起，他在角色設定與情節安排上，也有了更多的思考與嘗試，再加上李昂與書籍專案傑明的協助，才能順利完成。對此李昂大讚，「我們從網路上給了廣成很多影像資料，但廣成實際畫出來的畫面更加強大、更有張力。」

▲作家李昂再度與漫畫家柳廣成跨界合作，推出《鴛鴦春膳》漫畫版。（圖／大辣出版）



文化部政務次長李靜慧提到，她向來敬仰李昂特殊的觀察能力與勇氣，引領大家看見許多不同道路。尤其最近在捷克作家節，李昂的作品在當地獲得極高人氣。而她自己在閱讀《鴛鴦春膳》時，非常佩服李昂能以食物為媒介，精準詮釋女性的觀察、權力與多重議題，充分展現文學跨越國界的力量。

李靜慧也表示，十分欣賞並尊重來自香港的漫畫家柳廣成在圖像上的細膩詮釋，印象最深刻的就是「百鳥朝鳳」那道料理，畫面很有震撼力，而在閱讀這部作品時，很享受台灣自由民主的發揮。