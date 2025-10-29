　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3億跨國運毒！　北聯幫「高富帥主嫌」判無期還能趴趴走

北聯幫幹部王皓莆AI生成模擬示意圖，其主要負責與美國買家對口，購買毒品後，再派遣小弟前往驗貨、分裝。（圖／AI模擬示意圖）

▲北聯幫幹部王皓莆AI生成模擬示意圖，其主要負責與美國買家對口，購買毒品後，再派遣小弟前往驗貨、分裝。（圖／AI模擬示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北聯幫幹部王皓莆、俞繼森2人指揮小弟前往美國運毒，自2023年5月起，自美國走私大麻130公斤、搖頭丸8公斤，市值粗估3億餘元，同時還有3把制式槍枝與市價100萬元的60多個精品包包，以精品包包名義嘗試闖關入台。士林地檢署日前將王男等人以組織犯罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例起訴，其中王男更直接遭求處無期徒刑，但檢方聲押未獲准，士林地院竟讓王男趴趴走享受自由的空氣！

台北市警察局北投分局、刑事警察局國際刑警科與台北市刑事警察大隊毒緝中心與內湖分局等，日前接獲情資破獲士林院檢轄區史上最大宗跨國走私槍毒案，掌握北聯幫幹部王皓莆與俞繼森等人，涉嫌自美國走私運送槍毒，以精品包包為掩護集中裝箱返台遭到查獲。

警方同時逮獲王皓莆其餘共犯，包含上游買家張旭偉等人也全數被捕。（圖／翻攝畫面）

▲警方同時逮獲王皓莆其餘共犯，包含上游買家張旭偉等人也全數被捕。

據了解，36歲的王皓莆與35歲的俞繼森2人共組跨國走私集團，找來不少股東共同出資，企圖跨國運毒營利。其中俞繼森同樣身為北聯幫幹部之一，但其因賭博與違反銀行法遭通緝在案，因此對外主要以王皓莆出面為主，王利用自身精通語言等優勢，與境外毒販接洽，利用美國大麻合法之特點，陸續買下130公斤大麻與8公斤重的MDMA。

幾人先將毒品運至特定地點後，找來小弟赴美「驗貨」，在確認貨品無誤後，隨即買上大量Coach精品包包，將毒品放入精品包包內，再利用俞男父親的貿易公司，讓不知情的父親以「精品包包」名義報關入台。

為讓驗貨過程順利，王皓莆找來旗下幫眾25歲的劉哲維與27歲的張田前往美國驗貨、包裝，由張田負責招募小弟前往美國「遊玩」。王男心思細膩，為避免遭到警方查緝，小弟前往美國驗貨所使用的手機多為「一次性」手機，手機內更是無法使用網路，幾乎多在前一天才能得知驗貨地點與時間，等待貨品確認完成後，再由張田等人指揮小弟進行分裝、放包與集運等過程。為了節省資金，也試圖魚目混珠，王男等人在裝箱後，更是與人共同「拼櫃」，就是要力拼闖關成功。

警方掌握，王男先是在2023年5月走私13公斤大麻，闖關成功後再由俞繼森負責前往領取，將包裹交給王男，由王男轉交買家牟利；同年11月再走私132公斤大麻花與86公斤搖頭丸，更利用美國槍枝合法之特性，購入3把總價粗估超過200萬元的槍枝，將槍枝拆解後放入精品包包內闖關。警方先是於北市內湖區一間倉庫進行查緝，當場查獲100餘公斤的大麻。

警方在王皓莆等人於內湖倉庫某據點內，查獲大量精品包包內的大麻。（圖／翻攝畫面）

▲警方在王皓莆等人於內湖倉庫某據點內，查獲大量精品包包內的大麻。

據悉，36歲的王皓莆外表乾淨、帥氣，平時出入更是均以豪車代步，不過其代步使用的豪車卻均不在其名下，更講得一口流利英語，儼然富二代ABC的高富帥模樣；除名車外，王男也酷愛潮牌名鞋，房間內有一整片潮鞋牆，甚至還有鞋子是一雙買來穿、一雙買來收藏，不少限量版與絕版Air Force在王男的收藏品列。有知情人士指出，王出生軍人家庭，為家中的獨生子，因此備受父母寵愛，就連警方持拘票與搜索票上門時，年近70、80歲的老父親都還在賣力為兒子開脫，不斷要求警方縮小搜索範圍。

知情人士也表示，王男早已做好萬全準備，在警方前往拘提王男時，王男甚至早就買好機票，以去國外看航空展名義，準備搭乘一早10點多的飛機飛往香港，所幸王男的行蹤早已遭檢警預判，第一時間就將王男境管，才能將人順利逮捕到案。

不過王男被捕後，僅以60萬元金額交保成功，至今仍是自由身；同為合夥人之一的俞繼森，儘管遭到通緝，日子卻相當滋潤，常常宴請友人一人費用就上看1、2萬元，出入也全靠名車代步，不過其因遭到通緝，第一時間就遭解送歸案，而身為小弟頭的張田，則被聲押至今。對此，士林地檢署日前偵結，也依照組織犯罪條例、毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例等，對王、俞、劉、張4人起訴，其中王皓莆遭求處無期徒刑，合併併科4500萬元罰金。

《CTWANT》提醒您：拒絕毒品　珍惜生命

延伸閱讀
北聯幫走私2／跨國運毒市值3億！勾惡律師洩密害警撲空　交保哭窮減至100萬
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目　他眼神洩父愛感動網友
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢
停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150
世界大賽今第4戰　大谷翔平「二刀流完全體」出場　
9m88爆「愛上10年好友」章廣辰　包廂行為被目擊
快訊／以巴停火再破裂！　以色列總理下令空襲加薩20死
今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看
「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍
Energy「閃兵」代價近億元！　他有6代言恐面臨鉅額賠償
台中夫帶砲友回家「激情三人行」21次　他收訊息驚醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寄出8張提款卡讓22人被騙136萬元　她1原因獲判無罪

3億跨國運毒！　北聯幫「高富帥主嫌」判無期還能趴趴走

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

快訊／台中男子晚間墜橋「掉落山谷亡」

快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

寄出8張提款卡讓22人被騙136萬元　她1原因獲判無罪

3億跨國運毒！　北聯幫「高富帥主嫌」判無期還能趴趴走

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

快訊／台中男子晚間墜橋「掉落山谷亡」

快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺

6歲小沂奇蹟重生　佛教界以愛相伴…為她點亮希望之燈

男生不回訊息代表不耐煩？　3個步驟讓你決定下一步

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

重陽節一招吸吉氣　旺「未來1年好運」人緣桃花

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

10月29日星座運勢／牡羊人緣爆棚　雙子愛情甜蜜

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

情斷電視台大老之子！《模仿犯》女星新歡是歐巴 逛街被猛親全被拍

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

GD重返大巨蛋！西門町房價2晚喊1.6萬　網酸：這就是國旅

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

社會熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

即／詭異車禍死者刀傷亡排除他殺

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

驚悚現場蒐證畫面曝　駕駛割頸亡困車內

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面