3億跨國運毒！　北聯幫「高富帥主嫌」判無期還能趴趴走

▲北聯幫幹部王皓莆AI生成模擬示意圖，其主要負責與美國買家對口，購買毒品後，再派遣小弟前往驗貨、分裝。（圖／AI模擬示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北聯幫幹部王皓莆、俞繼森2人指揮小弟前往美國運毒，自2023年5月起，自美國走私大麻130公斤、搖頭丸8公斤，市值粗估3億餘元，同時還有3把制式槍枝與市價100萬元的60多個精品包包，以精品包包名義嘗試闖關入台。士林地檢署日前將王男等人以組織犯罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例起訴，其中王男更直接遭求處無期徒刑，但檢方聲押未獲准，士林地院竟讓王男趴趴走享受自由的空氣！

台北市警察局北投分局、刑事警察局國際刑警科與台北市刑事警察大隊毒緝中心與內湖分局等，日前接獲情資破獲士林院檢轄區史上最大宗跨國走私槍毒案，掌握北聯幫幹部王皓莆與俞繼森等人，涉嫌自美國走私運送槍毒，以精品包包為掩護集中裝箱返台遭到查獲。

▲警方同時逮獲王皓莆其餘共犯，包含上游買家張旭偉等人也全數被捕。

據了解，36歲的王皓莆與35歲的俞繼森2人共組跨國走私集團，找來不少股東共同出資，企圖跨國運毒營利。其中俞繼森同樣身為北聯幫幹部之一，但其因賭博與違反銀行法遭通緝在案，因此對外主要以王皓莆出面為主，王利用自身精通語言等優勢，與境外毒販接洽，利用美國大麻合法之特點，陸續買下130公斤大麻與8公斤重的MDMA。

幾人先將毒品運至特定地點後，找來小弟赴美「驗貨」，在確認貨品無誤後，隨即買上大量Coach精品包包，將毒品放入精品包包內，再利用俞男父親的貿易公司，讓不知情的父親以「精品包包」名義報關入台。

為讓驗貨過程順利，王皓莆找來旗下幫眾25歲的劉哲維與27歲的張田前往美國驗貨、包裝，由張田負責招募小弟前往美國「遊玩」。王男心思細膩，為避免遭到警方查緝，小弟前往美國驗貨所使用的手機多為「一次性」手機，手機內更是無法使用網路，幾乎多在前一天才能得知驗貨地點與時間，等待貨品確認完成後，再由張田等人指揮小弟進行分裝、放包與集運等過程。為了節省資金，也試圖魚目混珠，王男等人在裝箱後，更是與人共同「拼櫃」，就是要力拼闖關成功。

警方掌握，王男先是在2023年5月走私13公斤大麻，闖關成功後再由俞繼森負責前往領取，將包裹交給王男，由王男轉交買家牟利；同年11月再走私132公斤大麻花與86公斤搖頭丸，更利用美國槍枝合法之特性，購入3把總價粗估超過200萬元的槍枝，將槍枝拆解後放入精品包包內闖關。警方先是於北市內湖區一間倉庫進行查緝，當場查獲100餘公斤的大麻。

▲警方在王皓莆等人於內湖倉庫某據點內，查獲大量精品包包內的大麻。

據悉，36歲的王皓莆外表乾淨、帥氣，平時出入更是均以豪車代步，不過其代步使用的豪車卻均不在其名下，更講得一口流利英語，儼然富二代ABC的高富帥模樣；除名車外，王男也酷愛潮牌名鞋，房間內有一整片潮鞋牆，甚至還有鞋子是一雙買來穿、一雙買來收藏，不少限量版與絕版Air Force在王男的收藏品列。有知情人士指出，王出生軍人家庭，為家中的獨生子，因此備受父母寵愛，就連警方持拘票與搜索票上門時，年近70、80歲的老父親都還在賣力為兒子開脫，不斷要求警方縮小搜索範圍。

知情人士也表示，王男早已做好萬全準備，在警方前往拘提王男時，王男甚至早就買好機票，以去國外看航空展名義，準備搭乘一早10點多的飛機飛往香港，所幸王男的行蹤早已遭檢警預判，第一時間就將王男境管，才能將人順利逮捕到案。

不過王男被捕後，僅以60萬元金額交保成功，至今仍是自由身；同為合夥人之一的俞繼森，儘管遭到通緝，日子卻相當滋潤，常常宴請友人一人費用就上看1、2萬元，出入也全靠名車代步，不過其因遭到通緝，第一時間就遭解送歸案，而身為小弟頭的張田，則被聲押至今。對此，士林地檢署日前偵結，也依照組織犯罪條例、毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例等，對王、俞、劉、張4人起訴，其中王皓莆遭求處無期徒刑，合併併科4500萬元罰金。

《CTWANT》提醒您：拒絕毒品 珍惜生命

延伸閱讀

▸ 北聯幫走私2／跨國運毒市值3億！勾惡律師洩密害警撲空 交保哭窮減至100萬

▸ 與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友

▸ 原始連結