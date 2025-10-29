快發年終了「要裸辭 or 再撐三個月？」　一票秒選：想想下一步

▲原PO每天都想著要離職。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每到年末，很多想要離職的人，都會猶豫要不要等領完年終獎金再走。近日就有網友發文表示，如果當下直接離職，似乎比較勇敢，但理性一點想，又覺得先領完年終獎金才是比較好的選擇，到底應該怎麼做才對？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「裸辭還是領完年終」為標題發文，提到他因為工作不開心，所以每天都想著要離職。有人說，如果當下直接離職，就是真正的勇敢；但也有人說，至少領完年終獎金再離職，這才是比較理性的選擇。因此，他就非常猶豫，不知道要裸辭，還是領完年終獎金後再離職？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「把年終領完再走，不要跟錢過不去，再辛苦幾個月，領到年終拿來犒賞自己，或是拿來當包紅包的經費」、「是我當然領完年終再走，不拿白不拿」、「年底目前不好找工作，還真的是年終（領）完那幾個月可能好找一點」、「領完年終再辭，趁這段時間想想下一步計畫」。

也有網友建議，不妨先看看自己的存款是否足夠，「現在到過年還有三個月，我辭職前的狀態是連一個禮拜都待不下去，當時還有一點存款可以支撐我找工作一、兩個月，當時的我沒錢但我寧願不要年終也要走人」、「裸辭的前提條件，你的存款夠你用到找到下一份工作嗎」、「主要看你有沒有經濟壓力，沒人可以為你決定你的規劃，你只能看你想怎麼選」。