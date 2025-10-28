　
社會 社會焦點 保障人權

台中男車禍亡「頸部卻有刀傷」　高大成曝2關鍵：恐遭人追殺

記者趙蔡州／綜合報導

台中市南區高工路28日上午發生死亡車禍，36歲何姓男子駕車先撞上一輛轎車，接著失控衝進路旁的大埔鐵板燒店內，詭異的是救護人員趕到時，發現他的頸部喉嚨處有一條又深又長的刀傷，旁邊還有一把20公分水果刀。對此，法醫高大成推測，何男可能是遭人割頸，開車時因失血過多導致暈眩，最後車禍導致臟器破裂身亡，不過詳細死亡原因仍待檢警釐清。

監視器畫面顯示，何男駕駛的休旅車在事發前先逆向滑行在車道中，停下約17秒後突然瞬間加速往前衝，跟一輛直行的轎車發生擦撞後，再高速撞入路邊的鐵板燒店內。警消趕到後，發現何男已明顯死亡，喉嚨處有一條又深又長的傷口，血跡大面積噴濺，待將遺體移出後，在車內排檔桿的位置找到一把約20公分的水果刀，刀上沾有血跡，但未發現毒品或酒駕跡象。

何男居住在台中市北屯區，距離事發地點約半小時車程，車輛登記在母親名下，警方正調閱行車紀錄器與沿線監視器，確認途中並無他人上下車，目前也在調查他由北屯住家開車南下的路線與動機。此外，車內還發現一疊約15萬元的現金與護照等物品。

▲▼台中,刀傷,車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中何姓男子28日駕車撞進鐵板燒店當場死亡，身上卻發現有離奇刀傷。（圖／記者許權毅攝）

對此，法醫高大成推測，何男有可能遭人先割頸，因失血過多產生暈眩，最終車禍身亡。他也說明，一般若頸部傷口不深且是割到靜脈，儘管不會噴血，但血流速度快，加上傷者不斷活動，或未以手或物品加壓止血，血液將會不斷流出，大約10分鐘內就會陷入暈眩甚至休克。

高大成認為，死者他殺或被人追殺的可能性很大，原因是警方在車內找到護照跟15萬現金，若護照是本人的，死者原本可能想逃亡，結果半路就被仇家找上砍殺，若護照不是本人的，死者可能就是竊取他人的護照、私款，逃跑時被發現才遭人持刀攻擊。

其次是死者若是輕生，一般都會停好車子後再動手，通常不會在割傷自己後仍繼續開車，而且還從北屯區開到南區這麼遠，顯示案情並不單純。高大成說，死者車上找到的刀子及上面遺留的指紋將是關鍵證據，詳細案情仍待檢警進一步調查。

