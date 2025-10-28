麥當勞「炸蝦天婦羅堡」睽違2年回歸　3口味一次吃

▲麥當勞「炸蝦天婦羅系列」睽違2年重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞秋季限定「炸蝦天婦羅系列」睽違2年重磅回歸，選用整隻白蝦裹粉高溫酥炸，搭配牛肉、炸雞等打造3款限定漢堡，10月29日起至12月9日限時開賣，售完為止。

▲一共推出3款炸蝦天婦羅堡。

麥當勞「Signature極選系列」的炸蝦天婦羅堡回來了，以整尾太平洋白蝦裹粉高溫酥炸，搭配特製青檸蒔蘿醬，打造清爽滋味，一共推出3口味選擇，包括搭配4盎司安格斯牛肉的「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、結合香辣雞腿排的「炸蝦天婦羅辣雞堡」，以及一次放入2隻炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」。

「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」單點134元、經典套餐199元；「炸蝦天婦羅辣雞堡」單點134元、經典套餐199元；「雙蝦天婦羅堡」單點134元、經典套餐199元；「炸蝦天婦羅分享盒」可於炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡及炸蝦天婦羅辣雞堡任選2顆漢堡，搭配20塊麥克雞塊+大薯1份，售價470元。

▲SUBWAY最新「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」。

另外，瞄準台人熱愛吃麻辣臭豆腐、麻辣火鍋，SUBWAY近日推出全新台灣限定「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，選用紅辣椒、豆瓣醬、花椒、熟花椒等辛香料以大火爆香、慢火焙炒，再結合原塊牛肉，讓每一塊肉都完整吸附麻辣醬汁，6吋售價159元、12吋286元；金門與澎湖地區6吋售價則為164元、12吋295元。

業者更曝光黃金組合吃法，推薦以蜂蜜燕麥麵包為基底，微甜口感更能襯托出辣豆瓣的香麻風味，最後加入烤過的青椒、洋蔥以及新鮮生菜平衡整體風味。