肯德基「雙11優惠」限時3周開跑　點心買1送1、桶餐299元

▲肯德基雙11優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻雙11購物節商機，肯德基祭出年度最狂「雙11狠省」活動，從個人餐、多人分享餐到人氣點心最低可享買1送1優惠，最高現省1124元，即日起至11月17日限時3周開跑。

▲優惠一次看。※點圖放大

肯德基「雙11狠省」活動登場，首推「5大點心買1送1」，有香酥脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋及上校雞塊，最低49元就能吃到；「111元個人餐」網羅2大組合包括「咔啦雞腿堡+原味蛋撻+無糖茉莉綠茶」、「咔啦脆雞雙拼+蛋撻」，特價只要111元。

「買套餐送漢堡」下殺59折起，包括「咔啦脆雞2塊+香酥脆薯+原味蛋撻+百事可樂+吮指嫩雞蛋堡特價189元」、「咔啦雞腿堡+香酥脆薯+原味蛋撻+百事可樂+吮指嫩雞蛋堡特價179元」；除外還有「激省同樂桶優惠價299元」，內含咔啦脆雞6塊+百事可樂2杯，以及「滿滿蛋撻組6折優惠」，吃得到8塊上校雞塊+12顆原味蛋撻，特價399元。

加碼祭出PK APP限定遊戲券優惠，凡登入APP即可解鎖4款人氣套餐折扣，包括「脆薯買1送1」、「獨享雙雞餐特價139元」、「就要吃堡餐特價149元」、「炸雞同樂餐特價388元」。

除外，肯德基本周會員限定「炸翻星期三」活動網羅3大好康，有「原味蛋撻買1送1」，47元就能吃到2顆原味蛋撻；「買炸雞送蛋撻桶餐」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆特價399元；「激省明星四件組」，內含咔啦雞腿堡1顆+香酥脆薯1份+原味蛋撻2顆+中杯百事可樂1杯。優惠券在10月29日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

▲漢堡王每月限定華堡日。

另外，漢堡王本月限定「華堡日」祭出「皇家華堡雙人餐下殺69折」，內含2顆華堡+2杯中飲，較原價可享69折優惠，現省113元，且華堡開放原味或辣味任選，限時開跑至10月29日，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用此優惠。