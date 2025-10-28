必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩

▲必勝客2款招牌比薩停賣並推出升級版 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客預告將解除2位年資超過20年同仁職務，今天謎底揭曉，停賣原版「韓式泡菜燒肉比薩」與「海鮮比薩」，但同步推出升級版，燒肉改用厚切嫩烤豬五花，海鮮則添加帆立貝與鮮蝦等再佐義式比薩紅醬及起司，今起於50間門市搶先販售。

▲海鮮比薩用料大升級。

必勝客2款招牌比薩「韓式泡菜燒肉」、「海鮮比薩」宣布停賣，同步推出升級版。上市近20年的「韓式泡菜燒肉比薩」升級為厚切嫩烤豬五花，以韓國正宗烤肉醬醃製入味，搭配爽脆泡菜，打造最道地的韓式美味；上市35年的「海鮮比薩」用料升級為帆立貝搭配鮮蝦、蛤蜊、蟹味絲，佐義式比薩紅醬及香濃起司。

2款升級版比薩即日起至11月24日於6都50間門市開賣，並提供大比薩、小比薩與個人比薩3種尺寸選擇，大比薩770元起、小比薩520元起、個人比薩125元起；韓式泡菜豬五花享外帶單點嚐鮮價395元、經典海鮮四重奏享外帶單點嚐鮮價390元。

▲個人手工義式薄比薩。

必勝客同步開賣全新個人「手工義式薄比薩」，以長時間低溫發酵麵糰，手工拉製出27公分橢圓造型餅皮，打造外脆內軟的口感，餡料再加量50%，即日起至12月29日限時販售。

▲▼手工義式薄比薩首波推出2種口味。

手工義式薄比薩首波推出2種口味，「五重起司蒜香雞」以香嫩雞腿肉為主角，搭配義式蒜香起司白醬打底，再融入莫札瑞拉、康門貝爾、帕達諾、帕瑪森與切達等5款經典起司；「韓式雙醬雪花牛」選用雪花牛佐以鹹甜BBQ與韓式洋釀雙醬，再配上紫洋蔥、紅椒、青椒增添爽脆口感，最後撒上莫札瑞拉起司與洋香菜葉。

11月10日前2款比薩享單點嚐鮮價149元，加80元則可升級「XL豪華個人套餐」，內含2款副食與1瓶飲料。

▲堤諾義大利比薩開賣最新「爆量香菜系列」。

另外，主打手工現做比薩的「堤諾義大利比薩」則宣布推出最新「爆量香菜系列」，「香菜牛腹脅比薩」以10吋厚片為底，豪邁鋪上滿滿香菜、特調香菜醬，再搭配香烤牛五花、珍珠乳酪及煙燻辣椒粉，售價300元。

「香菜脆脆炸雞」選用經典炸雞點綴特調香菜醬、新鮮香菜，售價159元；「香菜氣泡飲」則以薄荷、青檸為底，加入氣泡飲、香菜碎打造清新口感，售價100元。

同步開賣超高CP值的「香菜控個人套餐」，一次就能吃到香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞與香菜氣泡飲，特價469元。

▲▼有香菜炸雞、香菜氣泡飲。