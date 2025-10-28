2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

▲必學7個「Hygge風」儀式，可以快速修復能量！（圖／photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

最近氣溫明顯下降，白天變短、夜色提早降臨，當許多人開始感受到季節交替帶來的倦怠，其實正是享受丹麥「Hygge」生活風的時刻！《2025年世界幸福報告》中，丹麥再度名列全球最幸福國家之一，儘管冬天平均每天僅有6小時日照，他們卻以溫柔的燈光、熱飲與人際交流，打造出屬於北歐的「冬季療癒Hygge風格」，這種溫暖、愉悅、放鬆的舒適氛圍，是一種重視身心平衡、讓人從忙碌生活中找回安定感的生活哲學。

根據心理學研究，Hygge不只是「可愛的氛圍」，更能調節身心、緩解焦慮，研究也發現，在冬季放慢步調、延長睡眠時間，有助提升免疫力與能量水平，以下必學7個「Hygge風」儀式，可以快速修復能量！

1. 柔和燈光療癒法

使用暖色燈泡、蠟燭或小彩燈，創造安全感與放鬆氛圍，柔和光線能刺激褪黑激素分泌，幫助情緒穩定與入睡。

2. 打造個人舒適角落

在家中打造屬於自己的角落，放上毛毯、抱枕與書本，讓這個小空間成為放慢腳步、暫離現實的避風港。

3. 熱飲儀式

為自己泡一杯熱茶、印度奶茶或可可，專注於聞香氣、感受溫度與味道，讓大腦進入「休息與消化」狀態。

4. 親近自然療癒

即使氣溫低，也別忘了外出散步或森林浴，新鮮空氣與自然光能降低焦慮、提振情緒，幫助思緒更清晰。

5. 擁抱毛毯放鬆

厚重柔軟的毛毯能模擬被擁抱的感覺，減緩心跳、降低壓力荷爾蒙，是最簡單的安心儀式。

6. 小型聚會

雖然Hygge強調獨處與放鬆，但丹麥人也重視親友間的小聚，低壓力、分享食物與笑聲的聚會能驅散冬日孤單。

7. 吃當季食材養身心

在地蔬菜、骨湯與根莖類食物能強化免疫系統，為身體補充膠原蛋白與礦物質，是冬季最溫暖的營養補給。