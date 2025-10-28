　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

▲▼丹麥,Hygge風,儀式。（圖／photoAC）

▲必學7個「Hygge風」儀式，可以快速修復能量！（圖／photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

最近氣溫明顯下降，白天變短、夜色提早降臨，當許多人開始感受到季節交替帶來的倦怠，其實正是享受丹麥「Hygge」生活風的時刻！《2025年世界幸福報告》中，丹麥再度名列全球最幸福國家之一，儘管冬天平均每天僅有6小時日照，他們卻以溫柔的燈光、熱飲與人際交流，打造出屬於北歐的「冬季療癒Hygge風格」，這種溫暖、愉悅、放鬆的舒適氛圍，是一種重視身心平衡、讓人從忙碌生活中找回安定感的生活哲學。

根據心理學研究，Hygge不只是「可愛的氛圍」，更能調節身心、緩解焦慮，研究也發現，在冬季放慢步調、延長睡眠時間，有助提升免疫力與能量水平，以下必學7個「Hygge風」儀式，可以快速修復能量！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丹麥,Hygge風,儀式。（圖／photoAC）

1. 柔和燈光療癒法
使用暖色燈泡、蠟燭或小彩燈，創造安全感與放鬆氛圍，柔和光線能刺激褪黑激素分泌，幫助情緒穩定與入睡。

2. 打造個人舒適角落
在家中打造屬於自己的角落，放上毛毯、抱枕與書本，讓這個小空間成為放慢腳步、暫離現實的避風港。

▲▼丹麥,Hygge風,儀式。（圖／photoAC）

3. 熱飲儀式
為自己泡一杯熱茶、印度奶茶或可可，專注於聞香氣、感受溫度與味道，讓大腦進入「休息與消化」狀態。

4. 親近自然療癒
即使氣溫低，也別忘了外出散步或森林浴，新鮮空氣與自然光能降低焦慮、提振情緒，幫助思緒更清晰。

▲▼丹麥,Hygge風,儀式。（圖／photoAC）

5. 擁抱毛毯放鬆
厚重柔軟的毛毯能模擬被擁抱的感覺，減緩心跳、降低壓力荷爾蒙，是最簡單的安心儀式。

6. 小型聚會
雖然Hygge強調獨處與放鬆，但丹麥人也重視親友間的小聚，低壓力、分享食物與笑聲的聚會能驅散冬日孤單。

▲▼丹麥,Hygge風,儀式。（圖／photoAC）

7. 吃當季食材養身心
在地蔬菜、骨湯與根莖類食物能強化免疫系統，為身體補充膠原蛋白與礦物質，是冬季最溫暖的營養補給。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗晚間街頭5人互毆！當眾亮刀暴打
出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」
LINE「16款免費貼圖」限時下載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不必有錢也能幸福！暢銷作家公開5招「低成本高幸福」生活術

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

威力彩2億獎落台南永康！老闆拜完太子爺「左眼狂跳」竟真中頭獎

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員　攔阻逾9千萬元詐騙款

台中男車禍亡「頸部卻有刀傷」　高大成曝2關鍵：恐遭人追殺

運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　

北投「鐵棒男」半夜傳巨響被檢舉　暴怒砸鄰居門

山川連兩戰開轟！軟銀逆轉阪神搶下2勝1敗優勢　奪冠率達77％

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

冬季髮絲變脆弱？3款養髮液推薦　吹乾頭皮前使用最好

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

翻轉！　4生肖貴人到

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

更多熱門

相關新聞

雲林褒忠鄉連假「送肉粽」！路線曝光

雲林褒忠鄉連假「送肉粽」！路線曝光

雲林縣褒忠鄉11日晚間9點至12點將舉行「送肉粽」儀式，隊伍預計從三民路、埔姜街口出發，經由台78線快速道路送往出海口，專家為此提醒，民眾應盡量迴避。

丹麥實施無人機禁令　歐盟峰會前全面禁飛

丹麥實施無人機禁令　歐盟峰會前全面禁飛

又見無人機！　丹麥機場緊急關閉

又見無人機！　丹麥機場緊急關閉

丹麥總理道歉！　數千名少女遭強裝避孕器

丹麥總理道歉！　數千名少女遭強裝避孕器

無人機闖空域　哥本哈根機場癱瘓4小時

無人機闖空域　哥本哈根機場癱瘓4小時

關鍵字：

丹麥Hygge風儀式

讀者迴響

熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面