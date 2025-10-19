《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎昨晚完美落幕，《星空下的黑潮島嶼》奪下6項大獎，是典禮最大贏家，而入圍14項《聽海湧》也不容小覷，獲得5個獎項。對此，民進黨立委邱議瑩今（19日）發文恭賀劇組，強調這是高雄影視團隊用心創作的成果，「這不只是高雄的驕傲，更是台劇的光榮」，並點名國民黨立委柯志恩，在立法院以「篡改歷史、毀人名節」等言詞貶抑與踐踏， 若這樣的人掌舵城市，將會帶給高雄怎樣的文化想像？

邱議瑩今在社群平台恭賀《聽海湧》劇組勇奪5項大獎，並表示，《聽海湧》由高雄在地影視團隊傾力打造，充分展現高雄影視產業的實力與文化底蘊，「好的作品值得被看見，也值得被支持」。

邱議瑩提到，這樣的在地好劇，卻曾被準備參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，在立法院上以「篡改歷史、毀人名節」等言詞貶抑與踐踏。她建議柯志恩，應先好好看完《聽海湧》，認識並尊重高雄影視團隊的實力與用心。

邱議瑩進一步指出，「要選高雄市長，柯志恩不僅不支持在地文化創作，還帶頭唱衰、抹煞地方努力」，她也反問，「這樣的人若掌舵城市，將會帶給高雄怎樣的文化想像？」

立法院年初審議114年度中央政府總預算案時，國民黨立委陳玉珍提案將公視23億元經費全數刪除。提案理由寫到，「國民黨籍立委柯志恩細數公視爭議：不願謙卑面對《聽海湧》篡改歷史、毀人名節的嚴重爭議」等，引發文化影視界反彈，並發起連署，經黨團協商後，國民黨將提案改為刪減1%、2300萬元。