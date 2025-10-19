　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

▲▼立委邱議瑩召開「重修財劃法，還高雄公平正義：高雄立委共提財政收支劃分法修正案」記者會，高雄在地立委黃捷、林岱樺、許智傑、李昆澤、李伯毅出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎昨晚完美落幕，《星空下的黑潮島嶼》奪下6項大獎，是典禮最大贏家，而入圍14項《聽海湧》也不容小覷，獲得5個獎項。對此，民進黨立委邱議瑩今（19日）發文恭賀劇組，強調這是高雄影視團隊用心創作的成果，「這不只是高雄的驕傲，更是台劇的光榮」，並點名國民黨立委柯志恩，在立法院以「篡改歷史、毀人名節」等言詞貶抑與踐踏， 若這樣的人掌舵城市，將會帶給高雄怎樣的文化想像？

邱議瑩今在社群平台恭賀《聽海湧》劇組勇奪5項大獎，並表示，《聽海湧》由高雄在地影視團隊傾力打造，充分展現高雄影視產業的實力與文化底蘊，「好的作品值得被看見，也值得被支持」。

邱議瑩提到，這樣的在地好劇，卻曾被準備參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，在立法院上以「篡改歷史、毀人名節」等言詞貶抑與踐踏。她建議柯志恩，應先好好看完《聽海湧》，認識並尊重高雄影視團隊的實力與用心。

邱議瑩進一步指出，「要選高雄市長，柯志恩不僅不支持在地文化創作，還帶頭唱衰、抹煞地方努力」，她也反問，「這樣的人若掌舵城市，將會帶給高雄怎樣的文化想像？」

立法院年初審議114年度中央政府總預算案時，國民黨立委陳玉珍提案將公視23億元經費全數刪除。提案理由寫到，「國民黨籍立委柯志恩細數公視爭議：不願謙卑面對《聽海湧》篡改歷史、毀人名節的嚴重爭議」等，引發文化影視界反彈，並發起連署，經黨團協商後，國民黨將提案改為刪減1%、2300萬元。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蘆洲公寓疑遭縱火！　緊急疏散19人
小S喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了
移車囉！風神生成　台北市河濱恐全面關閉
「張鈞甯私下幫求1神物」曾莞婷真拿獎！　她一看超感動
快訊／30多歲女騎士國道墜落　意識不清緊急送醫
絕美卻藏危機！堰塞湖「夢幻Tiffany藍」原因讓人發麻
快訊／古林睿煬狂飆157公里平生涯最速！　霸氣化解危機
韓遊客住西門町旅社　凌晨遭闖入強吻…警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

分析／弱弱相爭！鄭麗文史上最低票黨主席　黨員「沉默的抗議」

吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠！其他5位黨主席參選人「可圈可點」

幕後／中共介選帳號來自解放軍　定調4字藍營新主席要：合軌同拍

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

分析／弱弱相爭！鄭麗文史上最低票黨主席　黨員「沉默的抗議」

吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠！其他5位黨主席參選人「可圈可點」

幕後／中共介選帳號來自解放軍　定調4字藍營新主席要：合軌同拍

差點扳倒奧運3金后！「最強高中生」許芯慈年終賽摘銀平隊史最佳

全方位監測！馬太鞍堰塞湖投放新型水位計　極端環境穩定運作

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

金鐘最可愛得獎感言「我怕掉」、「媽媽也有大好人生」4童星融化全場

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

古林睿煬4局飆5K無失分、兩度三振重砲柳田　火腿3比0領先

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

打造最強音樂現場！《樂團祭》街邊開唱「廟口變舞台」

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

政治熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

更多熱門

相關新聞

《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」

《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨日（18）舉行，男星黃河憑《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你影集電視電影男配角，也與黃冠智搭檔頒獎。而當入圍勁敵《聽海湧》奪下迷你劇集時，他也一起上台，開心緊抱，引發網友一陣疑惑，本人限動回應了。

金鐘獎／黃冠智台下哭爆！　曝私下恭喜鳳小岳

金鐘獎／黃冠智台下哭爆！　曝私下恭喜鳳小岳

金鐘獎／《聽海湧》朱宥丞5歲出道！激動曝「12年演藝路」

金鐘獎／《聽海湧》朱宥丞5歲出道！激動曝「12年演藝路」

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

吳翰林網內互打黃冠智　周厚安「沒被周華健催生」原因曝

吳翰林網內互打黃冠智　周厚安「沒被周華健催生」原因曝

關鍵字：

聽海湧邱議瑩柯志恩

讀者迴響

熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面