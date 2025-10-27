不讓弱勢孩子孤軍奮戰！　崑山科大助學網1300人申請就貸、募款

▲崑山科技大學打造全方位支援系統照顧弱勢學生，提供助學金、輔導與生活協助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在學費壓力與社會競爭交織的年代，崑山科技大學卻選擇用「陪伴」與「資源」接住每一位孩子，校方秉持「以學生為本」理念，長期建構弱勢助學網路，不讓經濟成為求學的絆腳石，累計已協助23551人次學生安心就學、勇敢追夢。

根據校方統計，113學年度第2學期校內弱勢學生達1036人，申請就學貸款者超過1320人，其中約35.77％學生獲得經濟不利助學補助。為讓學生無後顧之憂，崑山科大自2018年推動「高等教育深耕計畫—完善就學協助機制」，整合企業、校友與基金會成立專款助學金，截至2024年募款突破460萬元，獲教育部評選為全國典範案例。

來自清寒家庭的吳翰彰，就是被這套系統接住的孩子。他父母皆為身心障礙者，仍靠教學助理與助學金一路唸完資工系、攻讀研究所。他參與學伴讀書會、競賽補助、第二專長課程等資源，屢獲肯定：2021年榮獲「鴻海獎學鯨」、2023年入選全國大專優秀青年，更成為全國第一批「AI應用規劃師」證照取得者。他說：「這些補助不只減輕壓力，而是讓我看到可能。」

除了經濟補助，校方更推動「全程關懷輔導」計畫，從語言增能、職涯規劃、原住民文化到心理支援，提供六大輔導機制，並建立追蹤制度，陪伴學生從入學到畢業。各系所也加入支援行列，如公廣系提供外地新生每月最高800元返鄉交通補助，貼近學生真實需求。

崑山科大也在生命教育紮根，透過自殺守門員訓練、情緒管理講座及「義輔老師」制度建立心理支援網，於2021年獲教育部生命教育特色學校肯定，全國僅八校獲此殊榮。

關懷也走出校園。今年9月花蓮光復鄉遭泥流災害，六名崑山學子家園受損，校長李天祥立即與校友會、基金會募款，親自將慰問金交給學生，並承諾畢業前「學雜費全免」。

崑山科技大學每年投入逾1億元於學生支援機制，包含競賽獎金、就學補助、創業基金及免費住宿、獎學金與證照獎勵等，並維持雲嘉南私立科大中最低學雜費。李天祥校長表示，教育不只是傳授知識，而是守護與陪伴，「弱勢不是標籤，而是翻轉的起點。我們希望成為每個學生的後盾，讓他們在崑山被看見、被理解、被支援。」