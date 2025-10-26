準婆婆要求「準備6紅包」奉茶會用！她回家問媽...真相超傻眼

▲原PO直呼，「有聽過這麼悲摧的嗎？」（示意圖／取自Pexels）

「有聽過這麼悲摧的嗎？」近日有網友發文表示，她要結婚前，婆婆要她提前準備6個紅包，說是「奉茶」要用的，聽到這，她實在疑惑，於是還回家問了媽媽，結果後來得知真相，實在傻眼。貼文曝光後，一票網友也看傻，甚至勸她別結婚了。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她結婚前，婆婆要她先備好6包紅包，並告訴她，這是奉茶時要用的。聞言，她實在滿頭問號，因此還問媽媽「奉茶不是收紅包嗎？怎麼會是我給紅包？」結果媽媽也沒聽說，不確定是不是地方習俗不同。

結果原PO後來才得知，原來那6個紅包，就是奉茶時，長輩要給她的，「我婆婆要我準備紅包，先交給她，拿給當天要吃我奉的茶的長輩，好讓他們喝完茶有紅包可以給我！」最無奈的是，原PO不僅要出紅包錢，還要準備六份回禮，「有聽過這麼悲摧的嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你就包一塊，然後當場拿到就打開問說，怎麼只有一塊？我聽人說長輩要再放進去祝福耶」、「就不喝茶了，本來就是要喝茶的長輩自己準備喔」、「太誇張了，紅包要你自己包？還一次6包？他們坐等你給他們倒茶服務」、「不是他們給你的祝福嗎，怎麼會是自己祝福自己」、「為什麼要嫁得那麼委屈？還是男方連六個紅包錢都有沒」。也有網友直呼，「還沒辦婚禮，趕緊跑吧」。