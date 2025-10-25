跑步機運動突昏倒！嘉義國民運動中心男子無心跳　CPR救回一命

▲嘉義男子在國民運動中心4樓使用跑步機時突然倒地命危。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市國民運動中心，今（25）日一名54歲男子使用跑步機時，突然倒地失去生命徵象，消防通話指導施行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，救護人員到場接手持續CPR，男恢復自發性循環送往嘉義基督教醫院續作診治。

消防指出，25日10時44分接獲報案指稱，國民運動中心有男子使用跑步機時突然倒地失去生命徵象，119線上通話指導，迅速施行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。待救護人員接手持續CPR，並換成AED時發現心電圖有波形且不建議電擊、患者有自主性呼吸，判斷該患者成功恢復自發性循環（ROSC），立即測量生命徵象血壓116/82mmHg、血氧94%、體溫36度，血糖114mg/dl，意識對聲音有反應，過去有高血壓及心臟疾病病史，救護人員立即給予氧氣面罩，後送往嘉義基督教醫院續作診治。

嘉義市政府消防局呼籲，民眾若發現有人身體不適且叫不醒，應立即撥打119，如無呼吸現象應由目擊者馬上施以援手，盡快地心肺復甦術(CPR)和使用自動體外心臟電擊去顫器(即AED)，就大有可能使患者成功恢復心跳，甚至能康復出院。