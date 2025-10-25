國5車禍北上路段3車連環撞！現場驚見野猴屍體　離奇真相曝光　

記者游芳男、潘鳳威／宜蘭報導

國道5號北向8公里處今(25)日上午發生三車連環追撞。現場有民眾拍到一隻倒臥的猴子，引發網友猜測事故可能是駕駛為閃避動物才發生。但警方出面闢謠，表示事故前已接獲通報進行清掃。整起事故造成1駕駛胸痛送醫、3車駕駛酒駕值為0，詳細事故原因與肇責仍待警方釐清。

▲國道5號北向8K處今日上午發生連環車禍，現場猴子屍體引網友猜測為肇禍主因。（圖／記者游芳男翻攝）

離奇的是，事故發生後有民眾在Threads貼出現場畫面，並寫下「往北進入烏塗隧道前，好像因為撞到猴子發生車禍」，畫面中一隻猴子倒在路中央，一動不動。對此，國道第九公路警察大隊表示，事故發生在內側車道，而猴子屍體位於外車道，故此事故與動物無關，且事故前已接獲通報前往清掃。

國道第九公路警察大隊是於今日上午11時27分許接獲通報，指稱國道5號北向8公里近烏塗隧道發生交通事故。經警方初步調查，係26歲游姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似未注意前方車流減速，追撞前方由44歲黃姓男子駕駛的小客車車尾；而緊跟在後的43歲吳姓男子，也因閃避不及撞上游男車輛，事故共造成3車車體毀損。

警方對3車駕駛實施酒測，數值均為0。其中游姓男子因胸悶不適，由救護車送往汐止國泰醫院治療，事故於12時29分完成排除，恢復通車。

警方呼籲，駕駛人雨天行車危機四伏，務必提高警覺，注意前方動態，另提醒駕駛人濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足反應時間，以確保行車安全。