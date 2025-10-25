　
政治

連續43年居十大死因之首　內政部：排除惡性腫瘤後平均壽命84.36歲

▲113年一般平均壽命與特定死因除外之平均壽命 。（圖／內政部提供）

▲113年一般平均壽命與特定死因除外之平均壽命。點圖放大。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（25日）公布「113年特定死因除外簡易生命表」，113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大，在剔除該項死因後，國人平均壽命將提高3.59歲至84.36歲，然而根據統計，已由103年提高4.04歲緩步降低中，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響正在下降。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的113年國人前十大死因死亡人數，編算我國特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命進行比較。

內政部說明，當特定死因平均壽命與國人平均壽命，兩者間的壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部指出，國內十大死因前3名，分別為惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，在剔除各該項死因後，平均壽命將可分別提高3.59歲、1.50歲及1.05歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。

▲歷年排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況。（圖／內政部提供）

▲歷年排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況。點圖放大。（圖／內政部提供）

此外，內政部進一步說明，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，113年死亡人數為5萬4032人，占全體死亡人數比率26.83%，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至84.36歲。

值得注意的是，內政部指出，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已由103年的4.04歲緩步降至113年的3.59歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響下降。

▲歷年排除死因為肺炎之平均壽命概況。（圖／內政部提供）

▲歷年排除死因為肺炎之平均壽命概況。點圖放大。（圖／內政部提供）

然而內政部強調，肺炎的死亡人數及其占全體死亡人數比率，均較上年增加，觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起，連續3年遞減，於112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲，而113年續升至1.05歲，其變化需格外注意。

內政部接著指出，經觀察特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，與蓄意自我傷害（自殺）。

此外，內政部表示，在女性高於男性的方面，包括，糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。

最後，內政部表示，民眾若想了解本次公布的「特定死因除外簡易生命表」，可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」瀏覽查詢。

▼我國特定死因除外平均壽命與一般平均壽明。點圖放大。（圖／內政部提供）

▲▼我國特定死因除外平均壽命與一般平均壽明。（圖／內政部提供）

加熱菸爭議不斷　石崇良：尼古丁是不可退讓紅線

加熱菸爭議不斷　石崇良：尼古丁是不可退讓紅線

加熱菸上市一週以來問題不斷，先是某業者因尼古丁標示問題上市首日即遭下架，接著又有加熱器（加熱菸載具）展示引發爭議。衛福部長石崇良今（25）日受訪坦言剛上路出現紛擾是難免，但行政機關一定以民眾健康跟知的權益為最高的指導原則去執行、執法，重申尼古丁標示是不可退讓的紅線。

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

關鍵字：

十大死因平均壽命惡性腫瘤肺炎內政部衛福部

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

