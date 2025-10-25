連續43年居十大死因之首　內政部：排除惡性腫瘤後平均壽命84.36歲

▲113年一般平均壽命與特定死因除外之平均壽命。點圖放大。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（25日）公布「113年特定死因除外簡易生命表」，113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大，在剔除該項死因後，國人平均壽命將提高3.59歲至84.36歲，然而根據統計，已由103年提高4.04歲緩步降低中，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響正在下降。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的113年國人前十大死因死亡人數，編算我國特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命進行比較。

內政部說明，當特定死因平均壽命與國人平均壽命，兩者間的壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部指出，國內十大死因前3名，分別為惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，在剔除各該項死因後，平均壽命將可分別提高3.59歲、1.50歲及1.05歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。

▲歷年排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況。點圖放大。（圖／內政部提供）

此外，內政部進一步說明，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，113年死亡人數為5萬4032人，占全體死亡人數比率26.83%，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至84.36歲。

值得注意的是，內政部指出，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已由103年的4.04歲緩步降至113年的3.59歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響下降。

▲歷年排除死因為肺炎之平均壽命概況。點圖放大。（圖／內政部提供）

然而內政部強調，肺炎的死亡人數及其占全體死亡人數比率，均較上年增加，觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起，連續3年遞減，於112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲，而113年續升至1.05歲，其變化需格外注意。

內政部接著指出，經觀察特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，與蓄意自我傷害（自殺）。

此外，內政部表示，在女性高於男性的方面，包括，糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。

最後，內政部表示，民眾若想了解本次公布的「特定死因除外簡易生命表」，可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」瀏覽查詢。

▼我國特定死因除外平均壽命與一般平均壽明。點圖放大。（圖／內政部提供）